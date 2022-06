El CN Tàrraco guanya 41 medalles al Campionat de Catalunya Open Màsters celebrat a l'Anella Mediterrània

L'equip tarragoní va participar amb un total de 26 nedadors

El Club Natació Tàrraco va guanyar un total de 41 medalles al XXXCVII Campionat de Catalunya Open Màsters celebrat a la piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània de Tarragona el passat cap de setmana. A la competició que donava per tancada tota la temporada es van reunir 473 nedadors.El club tarragoní va estar representat per un total de 26 nedadors, aconseguint la segona posició com a club amb més competidors d'entre els 59 que van formar part del campionat. La seva participació va ser tot un èxit perquè va obtenir 41 medalles que es van repartir en 18 medalles d'or, 12 de plata i 11 de bronze.D'altra banda, al circuit català de trofeus de natació Màster, la classificació per Categories de la Temporada 2022-23 va premiar a Claustre Duran com a primera classificada de categoria +55 femenina, Miguel Caro Van der Poel com a primer classificat de la categoria +30 masculí i Oriol Rifà, tercer classificat de la categoria +45 masculí.L'Anella Mediterrània va acollir en els dos dies del passat cap de setmana un bon ambient amb la competició que dona per finalitzat el circuit 2021-2022 de la Federació Catalana de Natació.