El CBT femení renova a Carla Ruiz una temporada més

És la segona peça de l'equip que es mantindrà la temporada vinent, la primera va ser María Lapieza

Actualitzada 15/06/2022 a les 12:03

EL CBT femení de David García comença a moure fitxa de cara a la pròxima temporada. El primer moviment va ser l'arribada de l'entrenador ara fa unes setmanes i el passat dilluns María Lapieza va ser la primera a signar el contracte un any més. Aquest dimecres el CBT ha anunciat la renovació d'una segona jugadora: Carla Ruiz.Carla Ruiz es tracta d'una jugadora que porta 9 anys al club entre la seva etapa de formació i la de sènior. La Carla és una jugadora exterior que pot alternar les funcions de base o escorta a la perfecció, enguany ha pogut tornar a l'activitat després de la seva greu lesió. Ara, totalment recuperada es presumeix com una jugadora essencial dins del projecte del club.Carla i l'entrenador de la temporada 22/23 ja es coneixen, doncs David també va estar present (com amb María Lapieza) en els dos anys de cadet preferent i també el primer any de junior. Carla formava part de l'equip que va arribar a la F4 de Cadet Preferent l'any 2015-16.«La Carla és molt important pel projecte que engeguem la temporada vinent, finalment hem aconseguit que pugui renovar i això fa que les nostres opcions creixin» declara David García.