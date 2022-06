Ribelles es casa amb la presentadora de La Sexta, Marina Valdés

El futbolista del Nàstic es va haver de desplaçar de Galícia a València després del partit per arribar al seu casament

Actualitzada 14/06/2022 a les 19:59

De Galícia a València per amor. El jugador del Nàstic de Tarragona, Javier Ribelles, es casava el mateix cap de setmana que disputava la final del play-off i el de Paterna va haver de creuar el país en acabar el partit per arribar a temps al dia més important de la seva vida en parella.Després de mesos i anys de planificació, el futbolista va tenir la mala fortuna que dues dates marcades en el mapa coincidissin en el mateix cap de setmana. Per una banda, estava en joc l'ascens a Segona Divisió a Vigo i ell sabia que era un jugador imprescindible sobre la gespa, no podia faltar. D'altra banda, estava la seva boda amb Marina Valdés, presentadora de La Sexta al programa 'Más vale tarde', a València, concretament a La Vallesa de Mandor, situada a Riba-roja de Túria, a més de mil quilòmetres de Vigo.La distància entre els dos emplaçaments era insalvable, l'opció més clara era la d'agafar un cotxe i recórrer les més de 10 hores de trajecte per arribar a temps. Segons informa el Nacional, va sorgir una opció B més acollidora. El trajecte va passar de les 10 hores a l'hora i mitja perquè el jugador grana va trobar un seient al vol de tornada de l'equip rival, el Villarreal B, i només va haver de desplaçar-se en cotxe des de l'aeroport de Castelló.El casament va quedar en final feliç i és que inicialment estava programat pel mateix dissabte, però es va poder aplaçar al dia següent. Els que no van poder estar a la cerimònia van ser els seus companys d'equip, que no van poder arribar a temps.