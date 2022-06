L'Ajuntament de Vila-seca millorarà el camp de futbol amb la renovació de la gespa

El pla aprovat compta amb una inversió de més de 300.000 euros dedicats a les millores esportives

Actualitzada 14/06/2022 a les 18:14

L'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat recentment un seguit d'inversions per a diverses millores a l'Estadi Municipal. Amb una inversió total de 322.885 euros, es duran a terme un total de tres accions.D'aquestes inversions, la més destacada és la substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol de Vila-seca. Aquests treballs s'iniciaran a mitjans del proper mes de juliol i tenen una durada prevista de 4 setmanes. Les característiques més destacades de la nova gespa és la seva base elàstica de 10 mm de gruix, els 45 mm d'alçada del fil i l'acreditació del certificat FIFA Quality, FIFA Quality Pro i la EN-15330-1 (EU).Cal destacar que també s'inseriran les línies de marcatge de tres camps de joc, d'acord amb el reglament de la RFEF i de la FCF: 1 camp de futbol 11 i 2 camps de futbol 7.Una vegada s'hagi instal·lat la gespa, es farà el reblert de sorra de sílex, amb una aportació de 24 kg/m² i un gruix d'uns 20 mm. També certificat i aprovat per la FIFA, el granulat d'aquest rebliment serà d'origen natural i ecològic. Després d'incorporar el reblert, també es substituiran diversos canons de reg.D'altra banda, a més del canvi de gespa la junta de govern local ha aprovat la instal·lació de cistelles de bàsquet antivandàliques a l'Estadi Municipal de Vila-seca. En total, se n'instal·laran 6 a les pistes que es troben al voltant de l'Estadi: 2 de minibàsquet i 1 per adults.Per últim, s'adquirirà una màquina de manteniment per la gespa artificial del camp de futbol, que permetrà dur a terme un manteniment preventiu de l'estat de la gespa amb l'objectiu de garantir la seva vida útil.