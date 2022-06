L'AIS Playas de San Javier de Llorenç Gómez queda subcampió de l'EuroWinners Cup

Va caure el passat diumenge per 3-5 contra el Terrassa Bonaire a la gran final

Actualitzada 14/06/2022 a les 18:21

L'AIS Playas de San Javier de Llorenç Gómez s'ha quedat a les portes de l'or després de caure aquest diumenge per 3 a 5 contra el Terrassa Bonaire en la final de l'Euro Winners Cup. Una final amb accent espanyol en què ambdós equips han saltat a la sorra disposats a fer-se amb el títol.Anaelle Wiard ha estat de nou l'encarregada d'obrir el marcador pel San Javier, però la reacció del Terrassa no s'ha fet esperar amb el primer gol de falta de Cris. Les murcianes s'han avançat de nou a l'electrònic i han recuperat l'avantatge amb un segon gol de Paloma, que ha tornat a eclipsar Cris aconseguint de nou l'empat. Un remat de cap d'Andrea ha posat el 3 a 2 al marcador favorable a l'AIS, però les catalanes no han donat res per perdut i han sentenciat l'enfrontament en els sis últims minuts gràcies a una xilena d'Estela i un gol de Chami, que ha posat el Terrassa per primera vegada davant en el marcador. El San Javier no ha deixat de lluitar per aconseguir la remuntada, però un xut des de lluny de la portera del Terrassa, Alba, ha segellat l'enfrontament i les ha coronat campiones d'Europa.El tècnic del Playas San Javier, Llorenç Gómez, assumeix que «perdre una final sempre deixar un regust amarg», però alhora és conscient que «de vegades es guanya i de vegades es perd i és quan es perd que s'ha de tenir tranquil·litat i el cap ben alt». «Perquè assumir i acceptar -afegeix- forma part del procés de ser campió».A més, es mostra molt feliç pel nivell que s'ha ofert a la final. Els espectadors han gaudit veient futbol platja femení, un fet que per Llorenç significa «un gran salt qualitatiu a nivell femení i espanyol».A nivell personal, reconeix que «és una llàstima no haver pogut aconseguir el títol com a entrenador i, malgrat que el subcampionat no té gust d'or, estic molt orgullós d'haver aconseguit una plata que sí que té gust a un gran treball realitzat, a una motivació per seguir creixent i evolucionant, a ganes de seguir estudiant i formant-me per poder aportar sempre la meva millor versió i perquè el col·lectiu se senti humanament com a casa i esportivament apte per lluitar per tots els títols».