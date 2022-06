El torneig KDM Beach Volley aplega 350 persones a la platja de Calafell

És l'únic torneig nacional destinat a joves d'entre 12 i 18 anys i va tenir lloc el darrer cap de setmana

Actualitzada 14/06/2022 a les 18:04

El darrer cap de setmana va tenir lloc el Torneig KDM Beach Volley a la platja de Calafell. Aquest és l'únic torneig nacional destinat a joves d'entre 12 i 18 anys i en la seva cinquena edició va comptar amb la presència de 350 jugadors repartits en 54 equips.A la platja de Calafell es van instal·lar un total de 10 pistes i la pilota no va parar de votar ds de divendres fins diumenge amb més de 200 partits disputats. El torneig va comptar amb la col·laboració de més de 20 voluntaris que van fer tasques de suport a les pistes, arbitratge i avituallament.En l'aspecte més competitiu, la categoria juvenil va presentar una final amb derbi entre els equips Taronja i Blau de l'AEE Institut Montserrat, amb victòria per l'equip taronja. A la categoria Cadet la competició es va dividir en dos grups, al grup Calafell i el grup Segur, en el grup Calafell, la final es va disputar entre Jaume Balmes Verd i CV Rubí Lila i la victòria va ser per Jaume Balmes Verd. En el grup Segur va ser l'AEE Institut Montserrat Blanc qui es va endur la victòria en guanyar la final contra el Jaume Balmes Lila. En categoria cadet masculí la final es va disputar entre AEE Institut Montserrat Blau i Jaume Mimó on l'equip que va sortir victoriós va ser L'AEE Institut Montserrat. En la categoria infantil a causa de l'alta participació es van fer dos grups de competició Calafell i Segur. L'equip guanyador en categoria infantil grup Calafell va ser l'AEE Jaume Balmes Negre que va vèncer a la final Gorgs Taronja, en el grup de Segur el guanyador va ser Jaume Balmes Blanc davant de l'equip ST Michaels White vinguts des de Madrid.El torneig va concloure amb l'entrega de trofeus i medalles a totes les participants amb la presència del regidor d'esports de l'Ajuntament de Calafell, Artur Peña. El vòlei platja tornarà a les platges de Calafell els propers caps de setmana 16 i 17, 30 i 31 de juliol amb la disputa del circuit de vòlei 4x4 popular Beach Volley KDM Tour.