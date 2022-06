El Rally RACC Catalunya Costa Daurada torna amb l'entrada de vehicles híbrids

La 57a edició tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre amb una primera etapa completament nova

Actualitzada 14/06/2022 a les 13:27

El Rally RACC Catalunya-Costa Daurada torna en la seva 57a edició del 20 al 23 d'octubre d'enguany. Aquesta serà la 17a edició amb Salou i ciutats de la demarcació de Tarragona com a epicentre d'una de les proves puntuables més importants del Mundial del motor. Enguany, per primera vegada, es donarà entrada a una competició exclusiva de vehicles híbrids i des de l'organització aposten per una prova exclusiva per aquests, la WRC R1 Hybrid.L'edició 57 constarà de 300,01 km de velocitat distribuïts en 19 trams cronometrats del total de 1.405,03 km de l'itinerari. La ubicació dels punts clau del RallyRACC es manté com en els últims anys. El podi de sortida i arribada, en el qual també se celebrarà la cerimònia de repartiment de premis, estarà situat en el Passeig Jaume I; el parc de treball per a tots els equips en l'aparcament de PortAventura World, i la base de cursa () i sala de premsa, al Centre de Convencions del Business Centre d'aquest mateix enclavament.

Una de les altres novetats és la primera etapa que en aquesta edició és totalment nova. La primera etapa és un bucle de quatre trams sense assistència, excepte dues zones de proveïment de carburant a la Juncosa i Flix, que es repetirà dues vegades: 'els Omells – Maldà' (10,66 km), 'Serra de la Llena' (11,93 km, completament nous en el ral·li), 'les Garrigues Altes' (21,44 km, tram conegut com la Granadella però a l'inrevés) i 'la Pobla – Riba-roja' (17,72 km, sentit contrari del tram Riba-roja). Entre tots dos bucles s'estableix un reagrupament i una mínima zona de treball i canvi de pneumàtics a Vimbodí, la qual cosa també significa una dificultat logística afegida.



Aposta per la sostenibilitat

Al RallyRACC es donaran cita per primera vegada les noves mecàniques híbrides que competeixen en exclusiva en la categoria Rally1. Toyota, Hyundai i M-Sport Ford aportaran les seves noves mecàniques amb tot el rodatge que hauran significat les 11 proves disputades abans de la cursa tarragonina. És un dels signes de canvi cap a una activitat més sostenible en els quals està immers el món dels ral·lis. En aquest sentit, durant la presentació l'organització ha destacat l'aposta progressiva del ral·li cap a la sostenibilitat.



A més, enguany la prova també vindrà marcada per la gran igualtat que estan mostrat pilots i copilots, tal com s'ha anat veient al llarg de la temporada. La inscripció serà notable, amb els principals pilots que estan definint la història de l'especialitat en els últims anys, tant en WRC absolut com en les categories WRC2 i WRC3, als quals s'afegirà una extensa llista de pilots del país.



El Rally RACC compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou, la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, el Patronat de Turisme de Salou i PortAventura World.