Cambrils acollirà diumenge la segona regata de la Lliga de Llagut Català

La prova esportiva es disputarà a la platja Prat d'en Forès i hi participaran 50 tripulacions d'una vintena de clubs de tot Catalunya

Actualitzada 14/06/2022 a les 20:11

Cambrils acollirà diumenge, 19 de juny, la segona de les quatre regates programades enguany de de la Lliga de Llagut Català. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, la regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, el president de Vent d'Estrop, Carles Anguera, i el coordinador de l'escola del club, Eloi Giménez, han presentat avui aquesta prova que es disputarà de 9 a 14 hores a la platja del Prat d'en Forès, al costat de l'escullera del Club Nàutic.A les 9 del matí començaran les proves classificatòries i entre les 11 i les 14 hores es disputaran les finals. En total hi participaran 50 tripulacions d'una vintena de clubs d'arreu de Catalunya, que representen uns 500 esportistes. La competició es desenvoluparà en quatre carrers situats a l'alçada del Club Nàutic i es podrà veure des de la mateixa platja i des de l'escullera.D'altra banda, el 24 de juny de 18:30 a 20:30 hores se celebraran les tradicionals regates populars de Sant Pere davant de les escales reials del Port. En aquest cas, hi participaran 10 equips de diferents grups socials com ara companys de feina o entitats que es volen iniciar en aquest esport.La prova s'iniciarà a les 18:30 hores en dos carrers de 700 metres. Una hora més tard hi haurà la demostració de vogadors experts i l'escola de rem i a les 19:50 es faran les finals. En acabar, es repartiran els premis i se sortejaran diversos regals donaran per patrocinadors i col·laboradors. La jornada es clourà amb un sopar de germanor a la Confraria.Durant al presentació de les dues regates, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha posat en valor la feina de Vent d'Estrop per recuperar la cultura marinera i convertir-la en un atractiu i ha assegurat que no s'imagina l'skyline de Cambrils sense els llaguts que li donen aquesta autenticitat que no tenen altres indrets.La regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha parlat de l'aposta de l'Ajuntament per potenciar el binomi de turisme i esport donant suport a esdeveniments com el de diumenge i ha explicat que les regates populars són una oportunitat per iniciar-se en aquest esport.Per la seva banda, el president de Vent d'Estrop, Carles Anguera, i el coordinador de l'escola, Eloi Giménez, han donat els detalls de les dues activitats i han recordat els orígens del club i com ha anat creixement fins a convertir-se en un referent d'aquest esport a Catalunya. Precisament, Vent d'Estrop es va crear el 2004 arran de les primeres regates populars, organitzades per l'Arjau i l'Ajuntament. A partir de llavors i fins el dia d'avui Vent d'Estrop cada 24 de juny les ha seguit organitzant i han estat una porta d'entrada al club per molts dels seus vogadors i vogadores.