«L'organització del 'play-off' elimina la il·lusió i la passió del futbol»

La reacció de Quintanilla es va fer viral i el Nàstic ja treballa amb la renovació d'Agné sobre la taula

Actualitzada 12/06/2022 a les 21:41

Dos dies després de la derrota contra el Villarreal B, les crítiques per culpa de l'arbitratge de Germán Cid Camacho segueixen en primera plana mentre que d'altra banda el Nàstic ja comença a treballar de cara a la pròxima temporada.

Segons ha pogut saber Diari Més, després d'un final de temporada excepcional, el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va oferir la renovació a Raül Agné abans de l'inici del play-off. Aquesta oferta es mantindria sobre la taula malgrat que no haver pogut ascendir de categoria i la pilota és ara a la teulada del tècnic de Mequinensa. Amb l'oferta sobre la taula, la decisió per continuar a la banqueta grana depèn de l'entrenador.

La derrota contra el Villarreal B encara l'ha de pair l'aficionat grana i també tot l'equip del Nàstic. Un gol mal anul·lat, unes mans dins l'àrea que no es van veure, una possible agressió d'un jugador del Villarreal B a un defensa del Nàstic sense disputar la pilota i un criteri qüestionable a l'hora de valorar les faltes d'entre els dos equips van ser algunes de les accions que van provocar que tots els nastiquers, tant els aficionats com els jugadors, cos tècnic i president explotessin contra l'organització d'un play-off a camp neutral.

La principal qüestió que van coincidir tots va ser l'absència del VAR. En camp com Balaídos, on cada setmana s'utilitza aquesta tecnologia i amb un partit tan important com és el de l'ascens a la lliga professional, és inexplicable.

Raül Agné va titllar d'amateur una lliga que aspira a ser més professional i va assenyalar que l'àrbitre no va estar al nivell que requeria el duel. El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va declarar en el postpartit que els grana «van jugar contra 12» i que presentarà «la dimissió a la Junta de la Real Federació Espanyola de Futbol» per l'organització d'un play-off que ha arrossegat milers d'aficionats del Nàstic a moure's de punta a punta del país per animar el seu equip mentre que d'altres, com el Deportivo de la Corunya, va jugar els dos partits al seu estadi amb ple absolut de la seva afició.

La RFEF va rebre més d'un cop per part de jugadors del Nàstic, Marc Trilles va deixar clar a Twitter que «la RFEF s'ha rigut dels clubs i aficionats, el play-off ha sigut un circ». Álex Quintanilla, defensa grana, va elaborar un fil a Twitter on va fer una crítica molt detallada a tots els nivells de l'organització de tota la Primera RFEF.



Enhorabuena @rfef os habéis reído de los clubes y los aficionados q se han tenido que recorrer 1000 km para ver a sus equipos, un playoff que ha sido un circo y por designarnos un trío arbitral que no es ni de regional.



No hay consuelo.Gracias afición, volveremos otra vez. — Trilles (@marc_trilles) June 12, 2022

Primer va passar per la baixa qualitat de la producció de la competició, la manca d'organització i, finalment, es va referir a la seu neutral del play-off que «elimina la il·lusió, la passió, el seguiment i la importància de l'afició de les eliminatòries d'anada i tornada. Això és el futbol». Aquest fil es va fer viral i va arribar a més de dues mil repiulades i molts periodistes i, fins i tot, Javier Tebas, president de La Liga, va fer ressò de la crítica dels grana i va donar suport al jugador.





Abro este hilo para recoger una serie de hechos y expresar mi opinión sobre la tercera categoría del fútbol español.

Todo está escrito desde el máximo respeto a las personas que trabajan en la competición y espero pueda percibirse como una crítica constructiva: — Alex Quintanilla (@alexkintanilla) June 12, 2022

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, també va coincidir amb el sentiment d'impotència que, dies després, encara comparteix tota la ciutat. «Els partits es decideixen per petits detalls i si l'àrbitre no pita igual pels dos equips, resulta que és un gran detall» va destacar l'alcalde. A més, també va carregar contra la decisió d'emportar-se l'eliminatòria a Galícia a partit únic i no d'anada i tornada com es feia anteriorment: «Qui va organitzar el play-off no s'ho va pensar gaire. S'estan carregant una cosa molt bonica com és veure el Nou Estadi ple, això és el futbol de veritat. Qui va decidir aquesta mesura no té sentit comú», va assenyalar. L'alcalde, però, també va voler mencionar la part positiva que va deixar el partit. La plaça de la Font es va tenyir de grana i molts aficionats van patir amb el Nàstic durant tot el partit «és bonic també veure la plaça de la Font plena de gent que comparteix un sentiment de ciutat dintre. Quan un veu des de fora aquesta munió de gent patint i animant al Nàstic s'ha de posar en valor» però l'alcalde també va voler afegir que «tant de bo s'hagués viscut al Nou Estadi, com l'últim partit de lliga a casa contra el Sevilla Atlético». Aquest any la RFEF va voler canviar el sistema d'ascens dels equips de Segona B a partit únic, substituint al típic partit d'anada i tornada que tant beneficia a totes dues aficions dels equips que es juguen l'ascens. «Tant de bo ho rectifiquin, no té sentit que els equips de Segona B hagin de moure els seus aficionats tan lluny, encara és meritori que milers d'aficionats es desplacessin a l'altra punta del país per decisió de la RFEF», va sentenciar l'alcalde.

Sigui com sigui, amb totes les polèmiques, el Nàstic ha acabat la temporada i després de pair aquesta final, s'ha de començar a treballar en la següent. El primer pas per elaborar el nou projecte de l'ascens per la propera temporada és el de l'entrenador i, de moment, sembla que la continuació d'Agné depèn de la seva decisió. Un cop es confirmi l'entrenador, s'haurà de treballar amb les renovacions.