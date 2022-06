El CB Valls renova al seu jugador estrella Marcus Vinicius

L'interior s'està recuperant de la greu lesió al genoll que va patir a l'hivern i es prepara per a la pròxima temporada

Actualitzada 13/06/2022 a les 12:04

El CB Valls de Víctor Neila continua la preparació de cara a la pròxima temporada assegurant-se mantenir el nucli de jugadors de l'anterior. L'entitat de l'Alt Camp ha confirmat la renovació del seu jugador estrella: Marcus Vinicius.El jugador brasiler de 36 anys va ser una de les peces més importants de l'equip d'Oriol Pozo durant la darrera temporada. El jugador va ser el més desequilibrant de l'equip amb una mitjana de 15 punts i 9,3 rebots per partit. La seva presència va ser de 27:56 minuts a cada partit i la meitat de la temporada es va confirmar la desgràcia. El jugador va haver de passar pel quiròfan per una greu lesió al genoll i es va perdre el que quedava de temporada. L'equip d'Oriol Pozo es va ressentir notòriament de l'absència del seu crack i es va allunyar definitivament de la zona de play-off d'ascens.Marcus Vinicius continuarà un any més al capdavant del CB Valls de Víctor Neila i se suma a la llarga llista de renovats amb Jordi Andreu, Adrià Trouvé, Jordi Llagostera, Sergi Domènech i Oriol Besora.