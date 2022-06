El Reus Deportiu haurà de remuntar la final al Palau d'Esports (5-2)

El Liceo va guanyar el segon partit al seu estadi i situa l'eliminatòria a només una victòria del títol

Actualitzada 12/06/2022 a les 21:21

El Reus Deportiu no va començar amb bon peu la gran final de l'OK Lliga contra el Deportivo Liceo. Els gallecs van aconseguir guanyar els dos primers partits a Riazor, l'últim ahir diumenge amb remuntada inclosa, i marxen cap a la capital del Baix Camp a només una victòria de proclamar-se campions de la competició.

Els de Jordi García van acusar la baixa de Checco Compagno. L'italià es va haver de quedar a la grada per sanció, això va provocar que la rotació de jugadors fos més ajustada, i més tenint en compte que tot i que Raúl Marín s'ha recuperat, encara no està al 100% per convertir-se ne una peça central de l'equip.

El partit va començar amb un cop dels gallecs. El francès Di Benedetto va marcar en els primers minuts de la primera meitat i els fantasmes del primer partit de l'eliminatòria van aparèixer. Tot i així, els roig-i-negre no es van voler quedar enrere i va prémer l'accelerador. Poc a poc, els reusencs van agafar la iniciativa i Sergi Aragonès va aconseguir empatar el marcador amb un remat des del segon pal.

Salvat va tenir el segon per al Reus amb una rematada al pal, però en aquesta jugada els àrbitres van assenyalar penal perquè Carles Grau va tocar la bola amb la bota. Raúl Marín ho va aprofitar per a posar al quadre català per davant als dotze minuts. El Liceu, però, no es va deixar dominar. Els gallecs van avisar amb un potent llançament d'Álex Rodríguez que va treure amb el casc Càndid Ballart. El porter no va poder repetir l'aturada poc després davant el mateix jugador en un tres per a dos dels de Juan Copa i el Liceo va empatar. Els ànims es van escalfar amb una tangana entre Sergi Aragonès i Álex Rodríguez i a la qual es van sumar la resta. Els dos que van prendre la metxa van veure la targeta blava i al descans es va arribar amb empat tot i que Julià, a passada de Rojas, va poder marcar per al Reus.

De tornada a la pista, l'argentí Maxi Oruste va estar inspirat i ell sol va elaborar una contra que va finalitzar amb encert per a completar la remuntada dels verd-i-blancs.

El Liceu va saber tancar el partit amb la possessió i va aprofitar la desena falta per a sentenciar amb l'execució de Jordi Adroher. Els gallecs posen el 2-0 al general i el Reus Deportiu només li val la victòria al Palau d'Esports si vol seguir aspirant al títol.