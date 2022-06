Reus FC Reddis és el nom escollit pel nou projecte futbol reusenc

Els socis han decidit en votació la nova identitat d'un club que amb aquesta «refundació» vol tornar el futbol a Reus al més alt

Actualitzada 11/06/2022 a les 11:00

El CF Reddis passarà a anomenar-se Reus FC Reddis i adoptarà una nova identitat per representar futbolísticament de la millor manera possible a la capital del Baix Camp.Aquest canvi d'identitat ja va començar a principi d'aquesta passada temporada quan l'equip va adoptar els colors de l'antic Reus Deportiu i va començar a disputar els seus partits a l'Estadi Municipal de Reus, tractant d'omplir el buit que va deixar a la ciutat la desaparició del Reus Deportiu. Ara, l'assemblea, ha anat més enllà i a través de l'acord que va arribar amb la Fundació futbol base Reus (FBBR) i la plataforma d'aficionats Sempre Reus 1909, es «refundarà» per esdevenir el nou projecte per representar futbolísticament la ciutat.Així, els socis d'aquest club centenari, han votat entre diverses opcions per a escollir un nou nom i una nova imatge que representés la nova identitat del club. Així, l'escut del club adoptarà la forma de l'antic Reus Deportiu, però no obliden els colors clàssics del CF Reddis, que queden representats a la part inferior de la nova imatge.Aquest canvi d'identitat l'han votat els socis del club durant els dos últims parits de la passada temporada disputats a l'Estadi Municipal on es va habilitar un punt per a fer-ho. Un 51% dels socis han participat en aquesta decisió, i l'opció més votada ha rebut el suport del 31,03% d'ella.Aquesta «refundació» és definida per un dels punts de l'acord entre el Reddis, que, amb la desaparició del Reus Deportiu, es va convertir en l'equip de la ciutat que competia en una divisió més alta, i la Fundació futbol base Reus i la plataforma Sempre Reus 1909 per donar una sortida als futbolistes que completaven l'etapa de Juvenil.Aquesta temporada, el CF Reddis ha assolit amb molta solvència l'ascens a la Primera catalana, i, des del club, afirmen que l'objectiu és arribar a la Tercera RFEF tan aviat com sigui possible per a retornar al futbol reusenc al més alt possible.