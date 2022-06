Raúl Agné: «Una lliga que vol ser professional fa riure amb aquest arbitratge»

El tècnic grana ha felicitat el filial groguet, però veu inexplicable l'actuació arbitral

Actualitzada 11/06/2022 a les 23:21

El tècnic del Nàstic, Raúl Agné, va sortir més que empipat després de la derrota contra el Villarreal B. L'entrenador del Nàstic va carregar molt durament contra l'àrbitre i les seves decisions durant tot el partit: «Com estic? Una lliga que vol ser professional fa riure el d'avui. Primer vull felicitar el Villarreal per bon equip, però aquesta lliga la lliga vol ser professional de què, si és més que amateur. M'agradaria saber a què ha vingut a xiular aquest home».El tècnic grana va reclamar, sobretot, el gol anul·lat: «T'estàs jugant la vida, la il·lusió de tota una ciutat. Si vols ser una lliga professional ho ha de ser al 100%. Per què anul·la el gol? Que m'ho expliqui».Agné va tenir bones paraules amb els seus jugadors. «De l'u al deu puntuo a tots els meus jugadors amb un deu rotund. És el que es mereixen perquè no hem parat de lluitar. Estem molt fotuts, però demà tornarà a sortir el sol, suposo».