La parròquia grana està convençuda que l'actuació de l'equip recompensarà els quilòmetres recorreguts

Actualitzada 11/06/2022 a les 19:58

Més de 1.000 quilòmetres de distància separen Vigo de Tarragona, el trajecte que un miler d'aficionats granes, han realitzat aquest dissabte mitjançant diferents mitjans de transport.Preguntant entre els desplaçats a Vigo, podem palpar un estat de nerviosisme optimista entre els nastiquers.És el cas de la Núria, una dels valents que han creuat la península d'est a oest per donar suport als homes de Raúl Agné, que, encara que reconeix que no serà senzill, confia en l'equip per a aconseguir l'ascens.