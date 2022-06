L'àrbitre i Jackson deixen al Nàstic sense el somni de l'ascens (2-0)

Els grana van elaborar una bona primera meitat, però amb el gol, el Villarreal va ser superior

El Nàstic de Tarragona perd contra el Villarreal B i es queda sense el somni de l'ascens. Els grana ho han intentat amb una bona primera meitat, però després del primer gol de Jackson l'equip es va quedar estabornit i va ser dominat pel filial groguet. Les decisions arbitrals no van ajudar i l'equip no va aconseguir recuperar les bones sensacions per remuntar el partit.El col·legiat Germán Cid, castellano-leonès, va anul·lar un gol totalment legal al Nàstic a la primera meitat, però Jackson es va encarregar per matar i rematar al Nàstic a la segona. Els grana van aconseguir elaborar una bona primera meitat, però es va quedar en res i haurà de buscar el somni de l'ascens l'any vinent.L'equip grana va sortir a primera meitat amb l'onze de gala. Agné no va dubtar i va repetir els mateixos onze gladiadors que van disputar la semifinal contra el Ferrol i la decisió va tenir èxit. El Nàstic va sortir amb plena confiança de si mateix i això es va fer notar sobre el terreny de joc. Els jugadors de Raúl Agné s'anticipaven a totes les passades del Villarreal B i impedien jugar amb comoditat al filial groguet.Els d'Agné pressionaven a camp contrari i, poc a poc, assolien el control de la pilota. Aquest fet es va traduir en ocasions i Pablo va ser el protagonista. El davanter asturià es va dedicar a muntar contraatacs, però els primers remats a porteria els va fer Romera. L'atacant andalús va rematar amb potència en dues ocasions, però ambdues les va aturar Álvarez.Semblava que era qüestió de temps que el Nàstic marquès el primer gol i, en una jugada de córner, Pablo ho va fer. Joan Oriol va posar la pilota sobre l'àrea petita i el porter del Villarreal va sortir a atrapar la pilota a l'aire, va caure a terra i l'esfèric va quedar mort a l'àrea petita. Pablo va estar atent i va marcar, però l'àrbitre va anul·lar la diana per falta sobre el porter. Aquesta acció va ser totalment penal perquè cap jugador grana va provocar la caiguda del meta, però el col·legiat no ho va entendre així.El Villarreal B no es deixava dominar al cent per cent i també va tenir les seves accions de contraatac, però el mur grana estava més alçat que mai. El primer baluard es trobava al mig del camp. Ribelles pispava totes les pilotes que li passaven a prop i si alguna se l'escapava, allà estava la defensa grana.El partit va arribar al descans amb empat a zero, però el Nàstic mereixia més. L'inici del segon temps va començar, però, amb un cop molt dur que va deixar estabornit a tot l'equip i la confiança es va fer miques. El Villarreal va mostrar la seva verticalitat i van aconseguir colar una pilota entre Aythami i Quintanilla. Jackson, el crack groguet, va sortir disparat i va superar als dos defensors per plantar-se sol contra Manu García. El davanter no va fallar i va batre al porter del Nàstic amb contundència per posar al Villarreal per damunt al marcador.Els grana van desconnectar, que un rival aconseguis marcar abans que ells era una cosa que no succeïa des del partit contra el Sabadell fa més d'un mes. El Villarreal B va fer la seva i va aprofitar el moment per dominar als grana. I ho van aconseguir. L'àrbitre, però, també va ajudar. El col·legiat no es va mostrar encertat en les seves decisions, quan Pedro del Campo tocava la pilota per recuperar la possessió, l'àrbitre veia falta. Quan un jugador del Villarreal B va tocar la pilota amb la mà dins de l'àrea, l'àrbitre no ho va voler veure.El Nàstic buscava la remuntada, però el Villarreal B no s'ho posava fàcil i l'àrbitre, menys. Els minuts passaven i cada segon era una pedra més a l'esquena dels grana, que intentaven la remuntada a la desesperada.Els grana es notaven desesperats i, en el temps de descompte, Jackson ho va aprofitar per sentenciar el partit.