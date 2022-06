Un miler d'aficionats nastiquers han acompanyat l'equip a Vigo amb l'esperança de consumar l'ascens a la Segona Divisió

Actualitzada 11/06/2022 a les 19:07

A falta de només dues hores per l'inici del partit que definirà si el Nàstic puja o no a Segona Divisió, el miler d'aficionats granes que s'han desplaçat fins a Vigo per acompanyar l'equip, ja es fa notar als entorns de l'estadi de Balaidos, on els homes de Raúl Agné s'enfrontaran al filial del Vila-real, per tal de guanyar-se aquesta plaça d'accés al futbol professional.Els bars es mostren replets de samarretes granes dels aficionats que s'han desplaçat en massa i de totes les maneres possibles fins a l'altra punta de la península. Els Càntics, el bon ambient i l'optimisme imperen entre una afició que, tanmateix, no pot amagar els nervis per un partit que pot ser històric.