El Liceo s'imposa clarament al Reus en el primer partit de la final de l' OK Liga

5-1: Els gallecs no van donar marge als reusencs, que a la mitja part ja perdien de tres

10/06/2022 a les 23:13

- Fitxa tècnica:



5 - Deportivo Liceo (3+2): Carles Grau; César Carballeira (2), Dava Torres, Roberto di Benedetto (1), Jordi Adroher -cinc inicial- Maxi Oruste (1), Burgaya, Álex Rodríguez (1) i Marc Grau.



1 - Reus Deportiu (0+1): Zapater; Sergi Aragonés, Marc Julià (1), Diego Rojas, Francesco Compagno -cinc inicial-, Ferran Giménez, Joan Salvat, Raúl Marín i David Gelmà.



Gols: 1-0, M.7: César Carballeira. 2-0, M.16: Maxi Oruste. 3-0, M.22: Roberto di Benedetto. 4-0, M.30: César Carballeira, de penal. 5-0, M.33: Álex Rodríguez. 5-1, M.35: Marc Julia, de falta directa.



Àrbitres: Sergi Mayor i David Cantos. Van mostrar blava a Francesco Compagno (m.30), Gelmà (m.30), del Reus; i a Burgalla (m.35), del Liceu.



Incidències: Primer partit de la final de l'OK Lliga d'hoquei sobre patins disputat en el Palau dels Esports de Riazor davant uns 4.000 aficionats (entrada lliure).

El Deportivo Liceo es va avançar al 'matagegants' Reus a la final de l'OK Lliga amb una golejada (5-1) en un partit en què va ser clarament superior al Palau dels Esports de Riazor, on els catalans es van presentar amb la moral per la núvols després d'haver eliminat al Barcelona, vigent campió.El Liceo, que no guanya la Lliga des de 2013, i el Reus, que es va imposar en l'edició de 2011, opten a succeir una època de clar domini blaugrana i van ser els de la Corunya els que van donar el primer cop damunt de la taula.El partit se li va posar de cara als liceistes, abrigallats per prop de 4.000 aficionats (entrada lliure), als set minuts en un contraatac que va portar Dava Torres i va culminar César Carballeira.Els de Juan Copa van contrarestar les arribades del seu rival amb bones intervencions de Carles Grau i van ampliar la renda amb un tir de primeres de l'argentí Maxi Oruste superat el quart d'hora de partit.Roberto di Benedetto, amb una gran acció personal, amb passadís diagonal i velocitat, va trobar el tercer a tres minuts per al descans.El Reus va tornar del vestuari amb major possessió, davant un rival que es va replegar, i va tractar de ficar-se en el partit amb un parell de llançaments llunyans que no van fer mal als verd-i-blancs.A la mitja hora, César Carballeira va convertir un penal amb dues blaves per al Reus, i minuts més tard Álex Rodríguez va posar el cinquè amb una jugada que va teixir sol, amb robatori, contra i resolució.El Reus es va estrenar en el marcador amb una falta directa que va convertir l'infal·lible, en els últims encontres, Marc Julià, però no va poder comprometre la victòria liceista.Carles Grau li va parar un penal a Raúl Marín a la recta final del xoc i la festa va continuar a Riazor, amb el públic entregat i fent l'ona.