Raúl Agné: «El Nàstic ha de ser equip de lliga professional per ciutat i per club i lluitarem perquè així sigui»

El tècnic grana va destacar que dins de la final hi haurà múltiples partits i que l'equip haurà de minimitzar els errors al màxim

Actualitzada 10/06/2022 a les 13:36

El tècnic del Nàstic, Raúl Agné, va transmetre en la roda de premsa posterior a la gran final de dissabte per l'ascens a Segona Divisió que el seu equip «està molt motivat i il·lusionat, hem arribat a la final per mèrits propis, hem treballat molt i volem acabar contents».Els grana s'enfrontaran contra el Villarreal B, un equip molt potent, però que ja han enfrontat durant la lliga regular: ​​​​​​​«Són un molt bon rival, jugadors joves amb idees molt clares marcades per un entrenador que ha fet una feina excepcional», però Agné ha volgut remarcar que ​​​​​​​«segurament ells dirien que som l'únic equip que no volen enfrontar-se en aquesta final. Crec que els dos equips tenim moltes possibilitats, som molt reconeixibles i haurem d'estar pendents de com es dona i quins partits es veuen dins de la final», va destacar Agné. La clau per guanyar la final, segons el tècnic, depèn de ​​​​​​​«minimitzar les errades, hem de concedir poc perquè és quan el porter t'atura una o dues, si concedeixes molt hi ha problemes».El Nàstic arriba amb tota la plantilla a la seva disposició i recupera a Javi Bonilla, un home important als esquemes d'Agné. L'entrenador grana creu que els dos equips aniran a totes, tot i que el Villarreal B és un filial i potser no té tanta necessitat per l'ascens. Agné va remarcar que ​​​​​​​«els dos tenim molt en joc, no sé qui més, però el que sí sé és que el Nàstic ha de ser a la lliga professional. Aquest equip ha de ser a Segona per ciutat i per entitat i lluitarem perquè així sigui. No tan sols hem d'arribar, també ens hem de consolidar en lliga professional perquè la ciutat s'ho mereix».Agné arriba a la final ​​​​​​​«positiu i amb molta energia positiva, des que vaig arribar sempre he cregut que aniria bé la cosa i això és el que transmeto als meus jugadors». El Nàstic s'enfrontarà al Villarreal B a Balaídos dissabte als 21.00 hores.