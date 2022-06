El Nàstic haurà d'enfonsar el submarí groguet per tocar la glòria de l'ascens

No hi ha més marge d'error, els de Raúl Agné s'ho juguen tot contra un rival que no els ha marcat en tota la temporada

Actualitzada 09/06/2022 a les 21:00

El Nàstic ha arribat fins al final. No hi ha més marge d'error, no hi ha més opcions, no hi ha cap més oportunitat. El camí del Gimnàstic de Tarragona d'aquesta temporada arriba al seu final demà, i en un partit es decidirà si el seu destí és el retorn a l'infern o l'ascens a la glòria de Segona Divisió.

Els de Raúl Agné han treballat de valent per tenir aquesta última oportunitat i arriben amb la confiança d'una gran ratxa de cinc partits consecutius guanyant i només un gol encaixat. L'altre aspirant al futbol professional no és un altre que el Villarreal B, un dels equips de Primera RFEF més temibles, segon màxim anotador del grup 2 que s'enfrontarà amb la millor defensa de la categoria.

Els resultats de les últimes ocasions que els grana i el filial groguet es van enfrontar aquesta temporada afavoreixen als de Raúl Agné. El Nàstic va guanyar per la mínima al Nou Estadi amb un gol de Pablo Fernández i en el segon duel com a visitant va obtenir un empat a zero amb opcions i polèmiques per sortir amb una victòria. Els de Miguel Álvarez, tot i que són un dels grans golejadors de la categoria, encara no han marcat al conjunt de Raúl Agné.

En el seu duel de semifinals contra la UD Logroñés, el Villarreal B va mostrar la seva capacitat per donar la volta als resultats. Els valencians van començar perdent a la primera meitat, però van saber remuntar el marcador amb més eines que la seva pròpia verticalitat i joc veloç. El Villarreal B va empatar amb una jugada de córner i va acabar remuntant amb un gol de falta des de la frontal. La qualitat innata d'un filial d'aquesta categoria va més enllà a l'estil de joc, així que els d'Agné també s'hauran de preocupar de defensar bé les jugades d'estratègia.

El Nàstic començarà el partit amb el mateix hàndicap que la darrera setmana: l'empat no serveix. El Villarreal B va quedar segon a la temporada regular i, per aquest motiu, un empat després de la pròrroga els beneficiaria. En el cap dels grana només passa haver de marcar un gol més que el rival i, en els últims quatre partits, només els ha fet falta un. Tot això gràcies a una solidesa defensiva que tornarà a posar a prova el trident del Villarreal.

Els de Miguel Álvarez arriben al partit amb les baixes del davanter Álex Forés, de l'extrem Diego Collado i amb Iker Goujón entre cotons. Els tres jugadors són importants, però no suficients per restar de qualitat a l'ofensiva grogueta. És bastant probable que Álvarez repeteixi amb el trident que va alinear contra el Logroñés. El desequilibrant Jackson per la dreta, el pitxitxi Arana amb 16 gols com a referència i a l'esquerra, la qualitat d'Ahn o la velocitat del rus Iosifov, tot i que aquest últim sol ser el revulsiu de luxe per superar la defensa quan està cansada.

Raúl Agné arribarà al partit amb tota la seva plantilla a la seva disposició perquè Javi Bonilla ja va complir el seu partit de sanció contra el Racing de Ferrol. D'aquesta manera el tècnic grana podrà escollir l'onze amb llibertat, encara que no s'espera que faci grans variacions i és probable que l'únic canvi que es pugui veure sigui el de Bonilla per Nil. Tot i això, el gol del barceloní a les semifinals podria haver-li facilitat un lloc sobre la gespa.

Més de 800 nastiquers acompanyaran l'equip a Vigo per animar-los i milers es quedaran a la plaça de la Font a l'espera que el diumenge sigui el seu punt de reunió per celebrar l'ascens. Això, però, dependrà dels jugadors.