José Cosano presenta el seu equip de la delegació de Tarragona de la Federació Catalana de Futbol

Toni Nieto, Aniceto Falván i Juan Francisco Muñiz completen la representació federativa al territori

Actualitzada 09/06/2022 a les 19:20

La delegació de Tarragona de la Federació Catalana de Futbol ha presentat l'equip que s'encarregarà d'ajudar a tots els clubs del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.José Cosano torna com el delegat principal en representació de Joan Soteras al territori tarragoní. L'exregidor d'esports de l'Ajuntament de Tarragona tindrà un equip format per tres subdelegats. Aquests seran Toni Nieto Armengol, conegut per la seva llarga trajectòria com a jugador, secretari tècnic i entrenador d'equips del territori, com el Nàstic i el Reus Deportiu, entre d'altres. Toni Nieto, home vinculat a les comarques tarragonines en matèria de futbol i relacions públiques i Juan Muñoz, que ha format part del CF Pobla de Mafumet durant 25 anys.