«Ens ha portat fins aquí la nostra forma de ser i no l'hem de canviar»

El tècnic assegura que serà un partit totalment diferent dels dos que van jugar a la lliga

Actualitzada 08/06/2022 a les 22:13

— El Nàstic torna a Vigo, a l'estadi de Balaídos on vostè volia.

— Sí, ens hem guanyat el dret de jugar la final, som uns privilegiats. Serà un partit a tot o res, tan fa l'estadi. Tenim les màximes opcions, un 50% per assolir l'objectiu.

— S'ha de fer alguna rutina especial per preparar un partit tan important com el de dissabte?

— No, fins aquí ens ha portat una forma de ser i de treballar i no hem de canviar res. S'ha de seguir fent la feina com sempre, amb normalitat. Davant fites tan importants, quan més vols canviar, pitjor.

— El Villarreal B de la final del play-off canviarà molt al que us vau enfrontar durant la temporada?

— No, és un molt bon equip. Tenen nanos amb un nivell tècnic molt alt i una idea de joc molt marcada a nivell de club. Ens exigirà molt, però a la lliga regular no ens va donar malament. Tot i això, aquest partit no tindrà res a veure amb els de lliga pel que representa.

— De fet, és un equip que ja va demostrar a semifinals saber donar la volta a un marcador.

— Sí, vaig veure el partit. Durant la primera part se'ls posa malament amb un bon joc del Logroñés. Després passa una cosa rara en un filial, en els primers quinze minuts de la segona meitat entra fort i aixeca el partit amb un gol de córner i un de falta, no pel bon joc. Això vol dir que és un equip jove amb bones transicions i que a pilota aturada és molt perillós i ho hem de tenir en compte.

— I aquest Nàstic és molt diferent al dels partits de lliga?

— Som iguals que quan ens vam enfrontar amb ells. Els dos equips som molt reconeixibles a la manera de fer. Crec que els dos arribem amb un alt nivell de forma, amb un estil de joc ben marcat i amb confiança, però no confiats.

— Empat a zero a Balaídos al descans contra el Ferrol. Què es diu en aquell moment a l'equip?

— Que el que estàvem fent és el que ens ha portat fins allà i ara no és el moment de dubtar. Vaig dir que havíem d'estar tranquils perquè el partit anava com volíem i aviat tindríem la nostra opció. El que sempre s'ha de tenir present és el que ens ha portat fins al play-off, no dubtar mai d'això.

— I just després del xiulet de l'àrbitre?

— El dia contra l'Alcoyano va ser una festa, l'altre no va haver-n'hi cap. Tots estàvem digerint que l'havíem fet grossa i ens havíem plantat a la final. Estàvem molt contents i vaig dir que encara en falta un. Si fa cinc setmanes eren sis partits, ara portem cinc victòries i hem d'anar a per la sisena.

— Són un equip més jove que el Ferrol i jugar una gran final és un extra de motivació.

— Cada partit és diferent. La joventut no crec que els pesi, tot i que haurà moments que tindrem el partit al nostre favor i si tenen una davallada mental, l'hem d'aprofitar. No crec que s'espantin per jugar una final, al revés, ser jove et fa arriscar més i ser més inconscient mentre que si ets més gran ets més conservador. El partit serà força igualat.

— La Marea Grana tornarà a Vigo i aquesta vegada amb més gent.

— Sempre dic que estic molt agraït perquè ens acompanyin i més a tanta distància, és un gran esforç tant econòmic com físic. Esperem que després del partit ho puguem celebrar amb els que viatges i l'endemà amb tota la resta que s'hagi quedat a Tarragona.