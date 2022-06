El linier tarragoní Jesús Mira també es juga l'ascens aquest dissabte

Ha arbitrat un total de 25 partits de Primera RFEF i, com el Nàstic, aspira a Segona Divisió

Actualitzada 08/06/2022 a les 22:21

El Nàstic de Tarragona no és l'únic de la demarcació que es juga l'ascens a Segona Divisió aquest dissabte. L'àrbitre assistent Jesús Mira xiularà en una de les finals programades per aquest dissabte amb la mateixa ambició que els grana: ser a Segona Divisió la temporada vinent.

El tarragoní s'ha guanyat l'oportunitat de formar part dels 14 liniers convocats per xiular els partits de play-off i optar per l'ascens de categoria després d'una temporada de molt treball on ha arbitrat un total de 25 partits de lliga i un de copa, majoritàriament del grup 1 de Primera RFEF. Segons va publicar la Federació Catalana de Futbol, Jesús Mira és un dels quatre catalans, i únic tarragoní, en participar en aquesta segona fase i que encara està pendent de la designació del seu partit. Això significa que el tarragoní xiularà una de les dues finals i, tenint en compte que el Nàstic s'ha classificat per a una, l'única opció lògica, com no pot coincidir amb un equip català, serà que arbitri el partit entre el Deportivo de la Coruña i l'Albacete del dissabte a les 18.00 hores a Riazor. Tot i això, les designacions oficials les farà públiques la RFEF durant el dia d'avui.

D'entre els 60 àrbitres assistents de la Primera RFEF, el linier tarragoní ha aconseguit formar part dels 14 seleccionats en la seva primera experiència a la Primera RFEF. D'aquests 14, només 4 podran complir el somni de ser a Segona Divisió l'any vinent.

Jesús Mira suma a la seva esquena nou temporades a Segona B, aproximadament 120 partits on ha viscut duels de diferents tipus d'intensitat, però aquest cap de setmana haurà de disputar el més difícil. El Deportivo-Albacete promet ser un partit d'alta tensió, sobretot tenint en compte que els gallecs juguen a casa amb tota la seva afició una vegada més. Riazor serà l'escenari on Jesús Mira es jugarà l'ascens a Segona Divisió, una categoria que espera debutar l'any vinent.

Aquest dissabte serà d'alta tensió per la ciutat de Tarragona que podria arribar a celebrar un doble ascens, tot i que el del Nàstic es coneixeria el mateix dia si aconsegueix guanyar al Villarreal B. Per part de Jesús Mira, s'hauria d'esperar a l'anunci oficial de la RFEF que seria públic, previsiblement, a finals de mes.