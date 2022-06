Les quatre peces claus del Nàstic es preparen pel partit més important

Manu García és el nom que més ha ressonat i les seves aturades poden valer l'ascens a Segona Divisió

Actualitzada 07/06/2022 a les 20:03

El Nàstic de Tarragona va començar ahir a entrenar per preparar el partit més important de la temporada. En aquest breu moment de calma abans de la tempesta, els de Raúl Agné es preparen per repetir la gesta de la darrera setmana.

El tècnic grana sempre destaca la força de grup com el motiu principal de l'èxit de l'equip. Això és una realitat, és molt difícil destacar jugadors per sobre la gespa, però hi ha quatre peces claus a l'equip, una per posició, que seran importants aquest cap de setmana.

El primer i més sonat és Manu García. El porter s'ha guanyat la confiança del cor de tot nastiquer a base d'aturades. El de Pedrera és el Zamora de la categoria amb 21 porteries a zero en 37 partits disputats i tots aquests duels van ser treballats. El grana es fa gegant sobre els tres pals i és capaç des de volar per aturar una falta directa i a fer una intervenció de porter d'handbol amb les cames per evitar els gols.

La defensa forma el mur grana que ajuda a Manu a ser infranquejable. És difícil destacar a un sobre la gespa, però aquest cap de setmana s'ha de tenir en compte a Joan Oriol. El capità és l'ànima de l'equip i un jugador indispensable amb profunditat per l'esquerra. Aquest dissabte s'haurà d'enfrontar a Jackson, l'extrem del Villarreal B i un dels jugadors revelació que més perill representa, però ell ja l'ha controlat en una ocasió.

Al mig del camp, Ribelles sempre ha sigut un jugador amb presència, això sí, més esportiva que mediàtica. El valencià és dels jugadors que fan la feina bruta, que ningú veu, però és essencial per trencar el joc rival al mig del camp. El també doctor és una de les peces que més es desgasta sobre el camp i, fins i tot, durant el partit té sempre alguna ocasió per rematar.

A la davantera, Pablo Fernández fa setmanes que destaca més enllà del gol. L'asturià és l'encarregat oficial de baixar pilotes i deixar lliure a Romera dels defensors i això ho sap fer de meravella. Ell va ser un dels assistents del gol del darrer diumenge i va ser el golejador del partit contra l'Alcoyano, demostrant que de cara a porta també té garra de cara a porteria.

Aquestes quatre peces són els principals connectors de l'equip i extreuen el seu potencial sobre la gespa enllaçant amb d'altres també remarcables com Del Campo i Romera.

La força de l'equip ha portat al Nàstic fins aquí amb resultats binaris que recorden un equip que va pujar a Primera Divisió ara fa setze anys i està a un partit per omplir de nou la plaça de la Font de color grana.