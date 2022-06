Hi haurà pantalla gegant a la plaça de la Font per seguir el Nàstic

L'equip grana es juga l'ascens de categoria aquest dissabte contra el Villarreal B a Balaídos

Actualitzada 08/06/2022 a les 15:40

L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que dissabte vinent el partit del play-off d'ascens del Nàstic es podrà seguir des d'una pantalla gegant a la plaça de la Font. L'equip grana es juga l'ascens a Segona davant el Villarreal B a l'estadi de Balaídos, a Vigo.La pantalla on es podrà seguir el partit oferirà la transmissió especial que l'emissora municipal, Tarragona Ràdio amb el suport de TAC12, realitzarà del partit. El partit es jugarà a partir de les 21 h, i l'ajuntament tarragoní ha anunciat que l'espai a la plaça de la Font estarà habilitat a partir d'una hora abans. La pantalla estarà ubicada a la zona de les escales d'accés al Palau Municipal.D'altra banda, l'Ajuntament ha anunciat que les terrasses podran mantenir l'activitat de forma paral·lela a l'espai habilitat per seguir el partit i ha emès un BAN que regula les condicions per desenvolupar l'activitat de les terrasses a la plaça de la Font dissabte i altres aspectes relacionats amb l'espai públic i la mobilitat en cas que es produeixin actes de celebració diumenge per un eventual ascens del Nàstic a Segona.En aquest BAN s'estableix que, en cas que el Nàstic assoleixi l'ascens, el diumenge les terrasses de la plaça de la Font hauran de desmuntar-se abans de les 17.30 h, tot i que podran col·locar-hi, com a alternativa, una barra de bar.