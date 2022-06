Jordi Llagostera i Sergi Domènech renoven amb el CB Valls

L'equip de Víctor Neila assegura d'aquesta manera la continuïtat de cinc dels seus jugadors

El CB Valls de Víctor Neila comença a agafar forma de cara a la temporada 2022/2023. L'equip de la capital de l'Alt Camp ha confirmat la renovació de Jordi Llagostera i Sergi Domènech, dues peces més que se sumen a Jordi Andreu, Oriol Besora, Adrià Trouvé i al fitxatge d'Oriol Mateu.L'aler Sergi Domènech jugarà la seva quarta temporada amb la samarreta vallenca. El jugador va arribar per ser una de les peces clau d'Oriol Pozo durant la temporada 2019/2020 i així ho va ser. Aquesta temporada ha jugat més de 25 minuts per partits i ha signat una mitjana de 7,3 punts per duel i 5,2 rebots.Pel que fa a Jordi Llagostera sumarà la seva setena temporada. El jugador és de la casa i continuarà amb Víctor Neila a la banqueta. Llagostera ha disputat uns 14 minuts per partit i ha anotat una mitjana de 5 punts.