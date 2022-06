Gerard Estebanell, primera peça confirmada del CBT

El jugador tarragoní renova una temporada més sota les ordres de Berni Álvarez

El Club Bàsquet Tarragona comença a moure fitxa per formular la plantilla de cara a la pròxima temporada a la lliga EBA. Fa unes setmanes que es va confirmar que Berni Álvarez seguirà una temporada més a les regnes del CBT i Gerard Estebanell és la primera peça confirmada.El jugador format a les categories inferiors del club sumarà així la seva vuitena temporada al CB Tarragona. Gerard comentava, «és una gran oportunitat per mi per fer un pas més i seguir la meva progressió».Gerard va néixer a Tarragona el 23/06/2003, sempre vinculat al CB Tarragona, va començar a jugar a l'Escola Carmelites, per després passar a la base del club fins a arribar al primer equip. «Era una prioritat que seguís amb nosaltres, és una de les bases pel futur», comentava Berni Álvarez.Estebanell es tracta d'un base de gran talent que ha format part de la selecció catalana i espanyola. La temporada passada al CBT ja va poder gaudir de la seva desimboltura. Ara, tocarà consolidar el seu joc i fer un pas més que l'ajudi en la seva projecció en el primer equip.