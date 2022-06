El CA Tarragona guanya 5 medalles al Campionat de Catalunya Absolut celebrat a l'Anella Mediterrània

El torneig es va celebrar el passat diumenge a Tarragona i va aplegar uns 850 atletes de primer nivell

Aquest cap de setmana, 13 atletes del CA Tarragona van participar en el Campionat de Catalunya Absolut celebrat a Tarragona. Els atletes del conjunt tarragoní van aconseguir un total de 3 medalles de plata i 2 medalles de bronze.



La Núria Caballero es va proclamar subcampiona de Catalunya absoluta en salt d'alçada amb una marca d'1,75 metres, va finalitzar amb la mateixa marca que la primera classificada (Ona Bonet) però pels intents nuls va finalitzar segona.L'Aleix Lago va ser l'únic atleta masculí del club en aconseguir una medalla. L'atleta tarragoní es va proclamar subcampió en els 800 metres llisos amb un temps de 1'53"11.En els 5000 metres marxa, la jove Júlia Suárez també es va penjar la plata amb una marca de 22'53"49, el que suposa una nova marca personal. És la primera medalla que l'atleta rierenca, encara de categoria sub18, guanya en un campionat absolut.La Mireia López va ser tercera en els 100 metres tanques amb una marca de 13,85 segons, el que suposa una nova millor marca de la temporada per l'atleta tarragonina. La Clàudia Mir també va ser tercera en els 400 metres tanques amb una marca de 1'04"07. És la primera medalla que l'atleta tarragonina, encara de categoria sub20, guanya en un campionat absolut.Els llocs de finalistes els van aconseguir la Marina Tibau, el Pablo Ángel, la Maria Falcó i la Sira Bó. Tibau va ser quarta en el llançament de pes amb una marca de 10,75 metres, el que suposa una nova marca de la temporada per la tarragonina. Ángel va ser sisè en els 110 metres tanques amb una marca de 15,53 segons. Falcó també va ser sisena en el salt d'alçada amb una marca d'1,62 metres, el que suposa una nova millor marca de la temporada per la tarragonina. Bó va ser setena en els 1500 metres llisos amb un temps d'4'46"01.Xavier Ros va finalitzar novè en els 800 metres llisos amb una marca d'1'55"31. La Maria Álvarez i la Bàrbara Pintado van ser desenes en les seves respectives proves, Álvarez en salt d'alçada amb una marca d'1,55 metres i Pintado en llançament de disc amb una marca de 34,24 metres. I per finalitzar, l'Enric Ramon Guim va ser dotzè en el llançament de disc amb una marca de 29,49 metres.