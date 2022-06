El somni del Reus Deportiu d'arribar a la final es juga al Palau Blaugrana

Els de Jordi García van empatar l'eliminatòria el passat diumenge i juguen avui l'últim partit

Actualitzada 06/06/2022 a les 21:12

El Reus Deportiu lluitarà aquesta tarda al Palau Blaugrana per fer realitat un dels seus somnis: tornar a les finals del play-off de l'OK Lliga cinc anys després. Els roig-i-negre van acariciar la fase final del torneig per última vegada l'any 2017, en una gran final que precisament va guanyar el Barça Hoquei, el seu rival d'aquesta eliminatòria i el gran favorit a guanyar la lliga dels últims anys.

Els de Jordi García van demostrar que són un os dur de rosegar i, amb el Palau d'Esports de Reus ple de gom a gom el passat diumenge, els roig-i-negre van forçar el cinquè partit i definitiu de l'eliminatòria al millor de 5 després de remuntar i acabar vencent els blaugrana per 3-2 amb dos gols de Checco Compagno i un de Diego Rojas.

Els reusencs es van veure a un partit de perdre l'eliminatòria. El Barça va guanyar l'últim partit al Palau Blaugrana i el passat divendres assaltar el Palau d'Esports amb un contundent 0-3 en el primer duel a Reus. Els blaugrana són els grans favorits i un equip que sempre porta al límit al seu contrari. No és casualitat que durant la lliga regular els barcelonins només punxessin dos partits dels 26 disputats. Això dona més mèrit a un Reus que vol arribar a les seves segones finals de la temporada i, quina millor forma, que eliminant al favorit i al seu botxí a la Copa del Rei.

El tècnic del Reus, Jordi García, va mencionar en el postpartit de diumenge que «quan s'ajunten els jugadors i tota l'afició reusenca és espectacular. Els dos es mereixien la victòria i és un premi per a ells després del partit de divendres i de la final de la Copa del Rei». García també va voler reflectir la dificultat de mantenir el pols al Barça a l'eliminatòria: «El Reus no va ser superior a la pista perquè és molt difícil contra el Barça. Et fan patir durant tots els partits, però a nosaltres només ens faltava el gol», va destacar.

El cinquè i últim partit de les semifinals de l'OK Lliga es disputarà avui a les 20.15 al Palau Blaugrana. Els reusencs tindran una última oportunitat per arribar a la final en una pista que ja van assaltar ara fa un parell de setmanes.

El finalista es decidirà a les pistes, però el que sí que poden assegurar els jugadors de Jordi García és que es deixaran l'ànima per fer realitat el seu somni i que, si han de caure, ho faran venent la seva pell molt cara.