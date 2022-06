El Reus Deportiu fa història i es classifica per a la gran final (3-4)

Els reusencs van derrotar al totpoderós Barça amb un 'hat-trick' de Julià

El Reus Deportiu fa història i torna a assaltar el Palau Blaugrana amb un hat-trick de Julià. Els de Jordi García eliminen al gran favorit i tornaran a ser a la gran final de l'OK Lliga cinc anys després on es donarà cita amb el Liceo per obtenir el títol del campionat.Des del primer moment que la pilota va començar a rodar per la pista del Palau Blaugrana, el Reus va entendre que el partit no seria gens fàcil. Jugar contra el Barça mai és senzill, però en aquest cinquè i últim partit de l'eliminatòria els blaugrana van sortir amb el ganivet entre les dents.El domini del conjunt d'Eduardo Castro va posar a prova la defensa roig-i-negra i Càndid Ballart va haver de treballar de valent per aturar les escomeses dels locals. El porter del Reus es va fer gegant i els de Jordi García aguantaven el partit esperant pacientment el seu moment.A cada minut que passava, el Barça pujava cada vegada més la pistonada i, en una acció de recuperació del Reus, Martí Pascual va tirar a terra a Sergi Aragonès amb l'stick i l'àrbitre va assenyalar falta directa. Aquest era el moment que tant esperava el Reus i Marc Julià no el va desaprofitar. L'olotí va enganyar al veterà porter del Barça i amb dos tocs subtils va avançar al conjunt de Jordi García en el marcador. En comptes d'abaixar els braços, el Barça va tornar a pujar el ritme a la recerca de l'empat i, cinc minuts després, la seva pressió va tenir èxit. Marc Julià va perdre una pilota i els blaugrana van sortir disparats al contraatac. Pau Bargalló es va emportar la pilota per darrere de la porteria de Càndid Ballart i quan va trobar l'angle de nou va marcar l'empat. A falta de cinc segons del final de la primera meitat el Barça va poder avançar-se en el marcador, però Ballart va tenir sang freda i va aturar una falta directa a Bargalló.A l'inici del segon temps, Ballart va haver d'actuar aviat amb una triple aturada providencial, però, poc després, no va poder aturar l'1-2 d'Alabart. El Reus no es rendia i en una jugada boja la lluita de Compagno i Salvat va donar fruits i Pascual es va marcar en pròpia meta. El partit es va transformar en un intercanvi de cops i Bargalló va colpejar de nou per avançar al Barça amb un golàs. El duel va incrementar en intensitat i va arribar el moment de Marc Julià. L'olotí va aconseguir dues faltes directes més i no en va desaprofitar cap. A la primera va superar a Egurrola amb tres tocs ràpids i, minuts després, va guanyar la partida a Sergio Fernández, segon porter del Barça que havia sortit expressament per aturar a Julià, però sense èxit.El Reus es va fer gran, amb els seus aficionats animant a la grada i va saber aguantar el partit.