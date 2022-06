El Nàstic organitza l'última marea grana a partir de 30 euros

El trajecte tornarà a ser en autocar i no es farà nit d'hotel després del partit

Actualitzada 07/06/2022 a les 19:30

El Gimnàstic de Tarragona organitza l'última Marea Grana a Galícia per donar suport a l'equip i viure la gran final pel play-off d'ascens a Segona Divisió. Per aquest últim duel davant el Villarreal CF 'B', l'entitat grana ofereix la possibilitat de viatjar en autocar, amb les mateixes condicions econòmiques que la passada setmana.Alhora, el Gimnàstic de Tarragona està gestionant la contractació d'un vol xàrter per tal d'oferir-lo als socis i aficionats. Un cop estigui la informació confirmada, l'entitat comunicarà els detalls mitjançant els diferents canals d'informació.El duel davant el Villarreal CF 'B' es disputarà aquest dissabte 11 de juny, a partir de les 21 hores, a l'Estadio de Balaídos (Vigo).L'entitat subvenciona el desplaçament a socis i aficionats per fer una Marea Grana històrica lluny de Tarragona i junts aconseguir l'ascens. El viatge està valorat en 85 € (18 € de l'entrada i 67 € de l'autocar) i el Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD novament assumeix el 65% del cost.Les inscripcions, al preu de 30 €, s'han de realitzar presencialment a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada.-Sortida (Nou Estadi Costa Daurada): divendres 10, a les 17 h.-Arribada aproximada a Vigo: dissabte 11, a les 8 h.En aquest desplaçament no es farà nit d'hotel i la tornada a Tarragona es realitzarà al finalitzar el partit, 23.55 h del dissabte, aproximadament. L'arribada està programada a les 14 h del diumenge 12.

L'entitat facilitarà, totalment de franc, entrades a tots els seus socis i aficionats que es desplacin a Galícia, independentment del mitjà que utilitzin per anar-hi. Les entrades es poden sol·licitar fins demà, dimecres 8, a les 19 hores.