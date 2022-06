El Club Bàsquet Vila-seca fa 40 anys

Per celebrar l'aniversari el club ha organitzat diversos actes per aquests mesos

Aquest 2022 el Club Bàsquet Vila-seca compleix el seu 40è aniversari i des de l'organització ho volen celebrar de la millor manera. Per aquest motiu, ha organitzat tot un seguit d'actes commemoratius que tindran lloc entre els mesos de juny i de juliol a Vila-seca.El Club convertirà el municipi de Vila-seca en el punt de trobada de molts professionals del món del bàsquet a través, principalment, de 4 actes com són la Med-Cup, el Campus d'Entrenadors de Bàsquet, l'Assemblea del Sindicat Nacional d'Entrenadors (SINEB) i el Torneig 3x3 de bàsquet.L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha posat en valor els 250 esportistes de base amb els que compta el club i ha explicat la bona feina que s'està fent per a l'organització dels actes dels 40 anys, ja que «es troben fent una gran tasca per a diversificar-se fent múltiples activitats que enriqueixen al mateix club, però també a la societat», afegint que, com a model turístic, «aquesta diversificació a casa nostra és clau, juntament amb la desestacionalització».Per la seva banda, el president del club, Germán Fernández, que ha recordat els 22 equips amb que compta ara el club amb un percentatge del 40% d'equips femenins, ha volgut destacar també la seva ambició per arribar a ser un dels millors clubs de bàsquet a la província i posicionar Vila-seca com a destinació turística esportiva, amb l'organització d'aquests actes. També ha volgut destacar que «la Med-Cup, que tindrà lloc el 17,18 i 19 de juny, mourà prop d'un miler de persones pel nucli de la Pineda».Joan Tallada, fundador d'Improve Basketball ha ressaltat la importància d'acollir la 4a edició del Campus a la Pineda, «que comptarà amb una cinquantena d'entrenadors d'alt nivell». Un d'ells, Joan Plaza, que serà el director d'aquest campus, ha volgut remarcar que es tracta d'un campus en el qual «s'impartiran tot tipus de ponències al voltant del bàsquet, i no del bàsquet en si, ja que això ja es fa en altres indrets», destacant així que «serà un campus totalment nou i diferent on es tractarà, sobretot, la gestió dels grups humans i l'esport». Aquest campus tindrà lloc del 27 de juny a l'1 de juliol i destaca la presència de professionals del món del bàsquet com els entrenadors Aito Garcia Reneses, Pedro Martínez i Jordi Fernández; la jugadora Laia Palau i l'exjugador i agent Quique Villalobos i el periodista esportiu Quique Peinado.El vicepresident del Club Bàsquet Vila-seca, Juan Antonio Martínez, ha fet referència al Torneig 3x3 de bàsquet, que està previst per al 16 de juliol al passeig de Pau Casals de la Pineda. «Volem que tothom jugui a la pista central, que sigui un esdeveniment familiar per a veure bon bàsquet» ha explicat, tot afegint que «l'objectiu és arribar als 250 participants». Cal recordar que aquesta setmana s'obriran les inscripcions.A més d'aquests actes, també tindrà lloc l'Assemblea del Sindicat Nacional d'Entrenadors (SINEB) el proper 1 de juliol al Castell de Vila-seca, amb la presència de diversos entrenadors de l'ACB.