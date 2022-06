Berni Álvarez és convocat de nou per entrenar a la selecció espanyola sub20

El tècnic del CBT formarà part de l'equip d'entrenadors de la selecció durant l'Europeu

Actualitzada 07/06/2022 a les 16:35

Berni Álvarez tornarà a formar part de l'equip d'entrenadors de la selecció espanyola sub20 aquest estiu. L'entrenador del CBT acompanyarà a Joaquín Prado i Marco Justo a l'equip tècnic de la selecció que competirà a l'Europeu que se celebrarà a Podgorica, Montenegro, del 16 al 24 de juliol.Aquesta no és la primera vegada que Álvarez forma part de la selecció, durant l'any 2020 també va ser a l'equip de tècnics, però el torneig es va cancel·lar per la pandèmia de la covid.El tècnic tarragoní està citat a Guadalajara el pròxim 21 de juny per començar a preparar la competició. El 27 i 28 de juny començarà el rodatge amb un torneig de preparació a Portugal i seguirà a la Línea de Concepción el 3, 4, 10 i 11 de juliol. La selecció espanyola de Berni participarà al grup C de l'Europeu i jugarà contra Lituania, Ucraïna i la República Txeca.