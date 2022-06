L'entrenador dels grana ho considera un 'estadi fetitxe'

Actualitzada 06/06/2022 a les 21:19

La Real Federació de Futbol ha anunciat quins seran els estadis per a les dues finals i el Nàstic tornarà a Balaídos per enfrontar-se al Villarreal B. Els grana viatjaran a Vigo per disputar el duel contra el filial groguet d'aquest dissabte a les 21.00 hores.L'estadi porta bons records pel Nàstic i segur que Agné està encantat perquè en la roda de premsa posterior al partit contra el Ferrol va afirmar que és el seu estadi fetitxe perquè mai ha perdut un partit a la seva gespa.