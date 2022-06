Ferrol-Nàstic: Agné ha alineat l'onze de gala

Ambient verd tacat de grana

Tot i que el Nàstic va esquivar haver de jugar al camp d'A Malata, el del Racing de Ferrol, això no ha evitat que l'ambient a Vigo sigui remarcablement verda. Milers d'aficionats del Racing s'han mobilitzat per tenyir Vigo de verd, però els 607 guerrers grana que han acompanyat l'equip es deixen la gola per animar el seu equip. Malgrat això, el Nàstic haurà de jugar 'de visitant' avui.