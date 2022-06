El Nàstic lluita com un dimoni i arriba Fins la Final (0-1)

El gol del Nil val perquè el Nàstic se situï a un partit de tornar a Segona Divisió, tot gràcies a un Manu García imperial que ha salvat més d'una ocasió

Actualitzada 05/06/2022 a les 20:28

El Nàstic ho ha tornat a fer i ha sabut patir per sumar la seva cinquena victòria consecutiva que els posa a la final del play-off. Els grana hauran de guanyar al Villareal B per tornar a Segona Divisió. El partit ha estat un dels tants d'aquesta temporada, el Nàstic ha aguantat el rival i ha aprofitat la seva ocasió. Lluitant fins al final ha arribat fins a la final, una història marca de la casa amb un Manu García que es mereix una estàtua després de fer-se gegant i salvar al Nàstic en més d'una ocasió.El Nàstic ha sortit amb l'onze de gala tan habitual aquesta temporada. Agné ho ha tingut clar, els únics canvis han estat el retorn del mur grana amb Aythami acompanyant a Quintanilla i Nil a l'extrem esquerre. Els onze guerrers del Nàstic han viscut tota mena de partits, i durant la primera meitat ha tocat un dels ossos més durs de rosegar. El Racing de Ferrol ha sortir amb tot per imposar el seu estil i aviat ho han fet gràcies a una teranyina formada al mig del camp.Els gallecs es trobaven còmodes amb la pilota i ho demostraven. Les seves passades marejaven a un Nàstic que ha sortit amb els nervis a les cames. L'equip d'Agné no es trobava còmode al partit, i el Racing ho ha aprofitat aviat amb una jugada d'Héber per banda que ha acabat amb un remat de Joselu, però l'atacant ha creuar massa la pilota. Aquest ha estat el primer avís d'un Héber que s'ha convertit tot el primer temps en un malson per Pol Domingo, que ha suat de valent per intentar aturar-lo.Els grana intentaven atacar com podien, però es mostraven imprecisos i el joc no fluïa. El Racing de Ferrol dominava el partit i al primer quart d'hora Manu García ha salvat al Nàstic. De nou Héber traient un centre a l'àrea i, aquesta vegada, Del Pozo estava sol dins de l'àrea preparat per afusellar la porteria grana. Manu García ha fet una aturada esplèndida de porter d'handbol i ha salvat l'equip.El Racing acumulava bones accions i ocasions, però el Nàstic aguantava enrere, alçant el seu mur grana i esperant el seu moment. La més clara dels grana ha estat de Romera després d'una jugada assajada al córner. El davanter ha rematat de cap al primer pal, però la pilota ha sortit molt elevada per sobre de la porteria de Gazzaniga.Els envits continuaven i, fins i tot, el partit s'ha calmat durant una estona. El Nàstic patia, però el duel s'estava posant d'un color molt semblant al que es va viure a Albacete. Els grana només necessitaven aprofitar una ocasió de gol per fer la feina.El partit ha marxat al descans amb empat a zero. El Racing de Ferrol ha dominar i ha tingut ocasions, però els grana han aguantat fèrriament.L'inici del segon temps ha començat amb el mateix guió. En qüestió de dos minuts, l'extrem ha posat dues pilotes molt perilloses dins de l'àrea del Nàstic. Els grana, en canvi, es mostraven més sòlids que al primer temps.Les coses començaven a funcionar. El mecanisme grana ha passat a segona fase i els d'Agné a poc a poc es trobaven més còmodes en les seves internades.La lluita ha donat els seus fruits i la màgia ha aparegut. El Nàstic progressava per banda dreta, la duia Robert Simón que ha vist com la pressió dels defensors l'acabava tirant a terra. L'extrem, però, no s'ha donat per vençut i ha lluitat la pilota com un dimoni. Des del terra, Simón l'ha guanyat i l'ha deixat per a Pablo que, amb un toc de qualitat, la ha passat a Romera amb un globus per sobre dels defensors. L'atacant andalús la tenia a l'àrea petita, Gazzaniga i un defensa intentaven evitar el remat i Romera, murri, ha decidit donar la passada de la mort a Nil. Aquesta vegada l'extrem esquerre grana ho ha vist clar i ha empès la pilota dins de l'àrea.La petita genialitat havia d'arribar, així funciona el Nàstic d'Agné dels últims cinc partits. El Racing de Ferrol ha estat superior, però el Nàstic ha aprofitat la seva oportunitat a la perfecció.Ara tocava la de sempre, la que està acostumat tot nastiquer: patir. Els grana alçaven el mur defensiu.El partit s'ha transformat en una contrarellotge. El Nàstic havia d'aguantar totes les escomeses del Racing i els gallecs ho intentaven amb totes les seves forces, però el Nàstic s'ha tornat a mostrar un equip més que rocós.El partit no havia acabat, l'àrbitre ha afegit cinc minuts que s'han fet eterns. Hi ha hagut temps per tenir més d'un esglai. Primer, la pilota ha acabat morta a l'àrea petita i, per sort, ningú l'ha rematada dins. Poc després, Manu García s'ha vestit de nou com a salvador i ha aturat un mà a mà amb Alayeto. Manu García salva al Nàstic, un titular que s'ha repetit molt durant aquesta temporada i, amb els últims esforços, el Nàstic ha aguantat fins al final. Amb el xiulet final de l'àrbitre ha arribat fins a la final del play-off.