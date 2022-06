Agné: «Els porters estan per parar, i nosaltres tenim al millor de la categoria»

L'entrenador grana ha elogiat a Manu García després de la seva magnífica actuació a Vigo, tot i que ha matisat que no ha hagut d'intervenir massa

Actualitzada 05/06/2022 a les 20:45

L'entrenador del Nàstic s'ha mostrat molt content després de la victòria del seu equip que s'ha classificat per la final del Play-off d'ascens a Segona Divisió.El de Mequinensa ha destacat la mentalitat de l'equip, que, diu, ja pensa en la final del pròxim dissabte: «A Alcoi tot va ser celebració i eufòria, avui no hi ha festa com la setmana passada, ja estan pensant en la final. Queda un partit, en portem cinc de guanyats i en cal un més»L'entrenador grana, també ha destacat al grup que ha portat a l'equip a la situació actual: «A nosaltres on no ens arriben els peus, ens arriben les cames i la força de grup, és la nostra esséncia. Avui el pla ha sortit perfecte, com volíem. Ells són un gran equip, amb un gran pe, pero mentre nosaltres tinguéssim la porteria a zero, que el partit es fes llarg i tindríem alguna opció. Ha anat així, a vegades encertes i a vegades no.»«Al final ens han acullat darrere perqué han començat a posarles a l'area, pero parades, crec que Manu Garcia només n'ha hagut de fer una, i per això estàn els porters, per parar i nosaltres tenim al millor de la categoria» ha elogiat a l'heroi grana.«Portem onze mesos corrent com malparits, patint. Això ens ha portat fins aquí, no la qualitat tècnica, el grup. I sabem que és molt difícil que ens facin gol, perquè tenim una gran defensa, un porter molt bo, i un enorme compromís col·lectiu. I això és molt difícil entrenar, això els nanos ho porten dins i així amaguem els nostres defectes i explotem les nostres virtuts.»L'entrenador també ha volgut agrair a tots els aficionats granes que s'han desplaçat per acompanyar a l'equip a 1.000 km de Tarragona: «s'ho mereixen.»Agné també ha parlat de la final que l'enfrontarà al Vila-real B: «Ens hem de recuperar bé del partit d'avui, ells són molt joves i corren molt, nosaltres som més grans i ens costa més recuperar, però on no arriben les cames arriba la força mental. A Lliga se'ns va donar bé el partit contra ells, però aquest partit no tindrà res a veure.»Finalment, Agné ha desitjat que l'estadi de Balaidos, a Vigo, sigui l'estadi on es jugui la final, ja que «se'm dona molt bé aquest camp, sempre guanyo.»