La derrota del Reus deixa als roig-i-negres compromesos

Els homes de Jordi Garcia se la jugaran demà diumenge al Palau d'Esports després de la derrota d'ahir que va servir al Barça per remuntar la sèrie

Actualitzada 04/06/2022 a les 12:49

La derrota d'ahir al vespre del Reus Deportiu, per 0-3 davant el Barça, va significar un dur cop per als homes de Jordi Garcia, que no van saber trobar la manera de fer-li mal al conjunt blaugrana, que, amb aquesta victòria remunta l'eliminatòria i veu més a prop la final de la competició.Els reusencs s'ho jugaran tot demà diumenge al Palau d'Esports a les 20:30 del vespre. Una derrota dels roig-i-negres, significaria l'eliminació de l'equip de la competició a mans del gran favorit al títol.Els de Jordi Garcia van sorprendre el Barça en el primer partit de la sèrie decantant el primer duel al Palau Blaugrana a favor seu amb un marcador de 3 a 5, però els homes d'Eduardo Castro, van saber reaccionar primer vencent a Barcelona per 5 a 3 i, finalment, van donar la volta a l'eliminatòria en el primer partit disputat a Reus amb un 0 a 3.En cas que els del Baix Camp aconseguissin demà tornar a empatar l'eliminatòria, s'hauria de disputar un últim enfrontament el pròxim dimarts a les 20:15 a Barcelona.A l'altre semifinal, ahir el Noia Freixenet va salvar amb solvència el primer partit amb risc d'eliminació i va vèncer per 6 a 0 a un Liceo que havia guanyat els dos primers partits de la sèrie.