Raúl Agné: «Ho donarem tot i el rival ens ha de matar i rematar, perquè sinó ens aixecarem»

El tècnic grana va assegurar en la roda de premsa que «no hi ha volta de fulla, hem de guanyar. Si abans estàvem a sis partits ara estem a dos»

Actualitzada 03/06/2022 a les 13:23

El Nàstic només li val la victòria, això ho té ben clar el tècnic grana Raúl Agné «hem de guanyar si o si, no hi ha volta de fulla, però si abans estàvem a quatre partits i els havíem de guanyar tots, ara estem a dos». Agné va destacar també que no serà fàcil per ells, però tampoc per als rivals «el Ferrol té un equip molt treballat, però crec que som un equip molt desagradable pels rivals. Jugar contra nosaltres és dur perquè els rivals saben que som una mosca collonera i ens han de matar i rematar, perquè si estem a terra i no ho fan ens tornarem a aixecar».Raúl Agné va voler destacar la força més gran de l'equip durant tota la temporada: «La força mental d'aquest grup ens ha portat fins aquí. és important estar segurs mentalment perquè durant el partit passarà de tot, però durant tota aquesta temporada hi ha hagut moments durs però nosaltres no hem llençat la tovallola molt. Això sense la força mental no seria possible», va destacar el míster grana.Durant tota aquesta setmana hi ha hagut molt de soroll al voltant de la decisió de la RFEF de jugar a Balaídos i no a Ferrol, però Agné assegura que l'equip s'ha mantingut al marge «fa molt de temps que ens hem aïllat de tot. La setmana passada no vam parlar del famós partit d'Ibiza i aquesta ens hem dedicat a entrenar. Personalment, estic encantat de jugar a Balaídos i no a Ferrol, però també m'agradaria que fos un partit d'anada i tornada i jugar davant la nostra afició». Una afició a la qual Agné s'ha referit com «són els 'p. cracks', l'altre dia ja vaig dir que no m'estranyaria veure 500 lo 1.000 nastiquers allà. Agafar el cotxe, bus o avió i posar els calers per anar allà, compte. Això ens motiva més per tenir l'alegria amb ells. és una resposta fantàstica i allà ens veurem amb els de vermell, animant com sempre ho fan».