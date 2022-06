L'atletisme català de primer nivell es podrà veure aquest diumenge a Tarragona

La pista d'atletisme Natalia Rodríguez, a l'Anella Mediterrània, acollirà el Campionat de Catalunya Absolut

02/06/2022 a les 15:45

La pista d'atletisme Natalia Rodríguez, a l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà el Campionat de Catalunya absolut d'atletisme aquest diumenge 5 de juny. Durant la presentació, que s'ha fet aquest dijous, la consellera d'Esports de l'Ajuntament, María José López, la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich, i el president del Club d'Atletisme Tarragona, Joan Bardina, han desgranat els detalls d'aquesta edició, la número 102.La competició portarà a Tarragona uns 850 atletes inscrits, amb els seus acompanyants, que «durant tota la jornada competiran a Tarragona, amb el retorn econòmic i de marca que comporta per a a la ciutat» ha afegit la consellera, que també ha destacat els més de 20 atletes de la ciutat i rodalies que diumenge participaran en el campionat i la tasca dels més de 50 voluntaris del Club que que participaran activament durant tota la jornada.Per la seva banda, la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich ha avançat que el campionat es podrà seguir per primer cop en streaming a tot el món i ha afirmat que «fer un campionat a Tarragona assegura que serà un campionat d'èxit». «Les instal·lacions i les persones que ens acolliu teniu experiència acreditada», ha afegit la màxima responsable de la federació.El president del Club d'Atleisme Tarragona, Joan Bardina, ha avançat que el campionat comptarà amb uns 850 atletes de primer nivell, entre els quals hi ha alguns noms olímpics, com ara Berta Castells, Bernat Canet o Laura Redondo, tot i que en els propers dies encara es podrien confirmar més.Bardina ha afirmat que el club coorganitza per primer cop el campionat de Catalunya absolut, alhora que ha destacat la tasca imprescindible del voluntariat «sense el qual no seria possible organitzar un esdeveniment així» i el suport de col·laboradors i patrocinadors «molts dels, empreses locals». Finalment, ha avançat que esperen rebre a Tarragona al voltant de 1.500 persones entre públic i acompanyants.L'horari de la competició serà de 10.15 a 14.30 h i de 17.15 a 21.30 h.