El Reus Deportiu apel·la a 'la Bombonera' per guanyar al Barça

Els de Jordi García arriben al seu estadi amb Raúl Marín recuperat per intentar guanyar l'eliminatòria a casa

Actualitzada 03/06/2022 a les 10:45

El Reus Deportiu està realitzant una gran temporada lluitant fins al final. En aquesta eliminatòria, més d'un va pensar que enfrontar-se al 'coco' del torneig, el Barça, seria fatal, però els de Jordi García ja han demostrat en aquests dos partits que han disputat que són més que capaços de competir i vèncer al totpoderós equip blaugrana.En el darrer partit a Barcelona, Raúl Marín, el davanter estrella reusenc, va reaparèixer després de superar una lesió d'esquena que es pensava que donaria per acabada la temporada. L'atacant no es va voler perdre l'eliminatòria i ara, gràcies a la primera victòria al Palau Blaugrana, tenen l'oportunitat de superar les semifinals amb el suport de la seva afició al Palau d'Esports o, com va dir Raúl Marín al temple, fer tremolar a 'la Bombonera'.Durant la darrera eliminatòria ja es va veure que el suport de l'afició va ser capaç de reviscolar als jugadors quan menys forces tenien i, tots junts, han demostrat tenir l'ànima per aixecar qualsevol partit. Aquesta tarda, a les 20.30 hores, començarà el duel que podria posar al Reus en una posició de certificar la victòria el pròxim diumenge davant la seva afició. No serà fàcil, però els de Jordi García es deixaran l'ànima per aconseguir-ho.