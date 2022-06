El Racing de Ferrol, l'equip menys golejat de la categoria, espera al Nàstic

Els d'Agné s'enfrontaran a un dels millors equips en millor forma de tota la categoria i, en cas d'empat, els grana estarien eliminats

Actualitzada 02/06/2022 a les 21:25

El Nàstic de Tarragona ha arribat a un dels partits més importants de la temporada. A partir d'ara, tots els que es disputin creixeran en rellevància, perquè el duel de play-off és a un únic resultat i, si aquest cap de setmana el Nàstic no guanya, la temporada dels grana s'haurà acabat.

Els de Raúl Agné s'han guanyat el bitllet a Vigo després de guanyar quatre partits consecutius, una ratxa positiva que s'haurà d'allargar amb dues victòries més si vol assolir l'objectiu. En el cas d'aquest cap de setmana, contra el Racing de Ferrol, només val el triomf perquè, en cas d'empat després de la pròrroga, l'equip gallec passarà de ronda perquè ha quedat en una posició superior al Nàstic durant la lliga regular.

A més de preocupar-se per no empatar, el Nàstic s'enfrontarà a un dels rivals més difícils de Primera RFEF. La fortalesa grana de ser l'equip menys golejat del grup 2 amb 30 gols en 38 partits es queda petita, perquè l'equip entrenat per Cristóbal Parralo és el que ostenta aquest guardó amb només 26 gols encaixats en 38 partits. El Racing de Ferrol ha demostrat la seva gran solidesa defensiva. El jugador que destaca Fernando Pumar. El lateral esquerre ja coneix que és jugar un play-off d'ascens contra el Nàstic, va estar present en el duel que els grana van vèncer contra el Ferrol el 2014, una fase d'ascens que va acabar en Llagostera.

Els gallecs també destaquen ofensivament. Han marcat nou gols més que el Nàstic i és gràcies a les seves estrelles de la part ofensiva de l'equip. Els davanters Joselu i David Rodríguez són màxims golejadors amb 14 i 9 gols respectivament. Joselu sol ser el titular. L'home referent és a l'entitat gallega des del 2014 i, en el passat, va passar molt breument pel primer equip del Reus Deportiu.

Dos jugadors que també s'han de tenir en compte són els extrems. Dani Nieto és un punyal per l'esquerra i la seva qualitat ha estat contrastada pel seu passat en entitats com l'Eibar i el Barça B. D'altra banda, Héber Pena va regressar a casa seva, Ferrol, després de jugar 31 partits en Segona Divisió l'any passat amb el Sabadell. L'extrem ha jugat 34 partits i ha marcat un gol, però la seva capacitat de facilitar als seus companys és alta. Aquesta temporada registra deu assistències.

De la mateixa manera que el Nàstic, el Racing de Ferrol també ha realitzat una gran segona volta. Els gallecs van obtenir 43 punts i, de fet, es van quedar a només dos punts de superar al Racing de Santander, com a equip més en forma.

579 ànimes acompanyaran al Nàstic

El Nàstic no estarà sol a l'estadi de Balaídos. Tot i els més de mil quilòmetres que separen Tarragona de Vigo, 579 aficionats grana ja han recollit la seva entrada per formar part de la marea grana que donarà suport a l'equip aquest diumenge. Durant aquest matí i fins a les 19 hores encara es poden retirar entrades.

Raúl Agné podrà comptar amb tota la plantilla a excepció de Javi Bonilla, que és baixa per sanció. El Racing de Ferrol no és un rival fàcil, però aquesta temporada tampoc ho ha estat pels grana i s'han classificat lluitant fins al final. L'hora de la veritat serà el diumenge a les 18.00 h.