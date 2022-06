Vila-seca celebrarà la seva primera Mitja Marató el pròxim 23 d'octubre

És una iniciativa del Club Runners Vila-seca

Actualitzada 02/06/2022 a les 20:07

La I Mitja Marató de Vila-seca se celebrarà el diumenge 23 d'octubre a partir de les 9.30h, amb sortida i arribada a l'Olzina Center, davant del Decathlon.

La prova esportiva transcorrerà per diversos carrers de Vila-seca, tot travessant espais tan singulars com el recinte del Castell o el renovat Celler, per arribar al pont del Raval de la Mar, i des d'allà seguir fins a la platja del Racó de la Pineda, des d'on s'enfilarà de nou el Raval per arribar al punt de sortida. «És un recorregut força pla, fet que agradarà molt als corredors més ràpids», explica Francisco Rodríguez, president del Club Runners Vila-seca, que és qui organitza la Mitja Marató. Així i tot, Rodríguez assegura que la cursa és molt assequible, donades les condicions del terreny, i amb l'afegit que transcorre pels llocs més emblemàtics del municipi, fet que suposarà un valor afegit a la prova.

La voluntat dels organitzadors en aquesta primera edició és aconseguir aplegar un miler de corredors, que competiran en un total de deu categories, i podran inscriure's bé en la Mitja Marató (21 km), bé en un recorregut més curt (10 km).

La I Mitja Marató de Vila-seca s'ha presentat aquest dijous al Castell amb la presència de l'alcalde Pere Segura, ja que la prova compta amb el suport de l'Ajuntament i el Patronat de Turisme. Segura, que ha titllat la cursa de «repte impressionant», ha assegurat que es tracta d'una gran oportunitat per «projectar la ciutat d'una manera intel·ligent, a la vegada que es fomenta l'esport». Les inscripcions ja estan obertes (www.runnersvilaseca.com/).