La primera prova del Campionat del Món de TrialGP es disputarà a l'Hospitalet de l'Infant

La competició tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny

Actualitzada 02/06/2022 a les 19:48

La primera prova del Campionat del Món de TrialGP se celebrarà a l'Hospitalet de l'Infant el proper cap de setmana del 10, 11 i 12 de juny. El Mundial d'aquesta disciplina que tantes alegries dona al motociclisme espanyol temporada rere temporada començarà tard, però ho farà de la millor manera possible al nostre país. Serà una prova de dos dies amb puntuació independent per la qual cosa les espases estaran a dalt de tot. La Real Federación Motociclista Española (RFME) serà l'encarregada de dur a terme la carrera, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellòs i de l'Hospitalet de l'Infant, Moto Club Tarragona i Moto Club Cambrils.El pàdoc i la sortida de la prova estaran ubicades al Passeig de l'Arenal, just davant de la platja, cosa que cridarà molt l'atenció dels veïns i turistes. La cursa estarà organitzada per la Real Federación Motociclista Española amb unes zones de roca, totes dins d'una riera seca, amb fàcil accés per al públic i espectaculars perquè els aficionats gaudeixin.A prop del pàdoc estarà la zona 1, la 2 i la 3 estaran juntes, la 4 més distanciada i de la 5 a la 12 molt a prop entre elles per a comoditat dels assistents.Entre els pilots espanyols participants en la màxima categoria, TrialGP, destaquen el 30 vegades campió del món, Toni Bou, Gabriel Marcelli, Jaume Busto o els ja esmentats Adam Raga i Miquel Gelabert, entre d'altres. En TrialGP Women hi haurà Berta Abellán que, un any més, buscarà vèncer la campiona Emma Bristow, i endur-se el títol.En total hi haurà 85 pilots, dels quals 21 són espanyols, repartits entre les 4 categories convocades per a aquesta primera cita del Mundial de Trial: TrialGP, TrialGP Women, Trial2 i Trial3.El divendres 10 de juny el dia estarà dedicat als tràmits administratius, als entrenaments oficials i a la visita de les zones per part dels pilots.A les 18 h està prevista la inauguració d'aquest esdeveniment amb una desfilada dels participants de la prova pels carrers de la localitat, que començarà al passeig de l'Arenal i finalitzarà a la Plaça Berenguer d'Entença, on tindran lloc els parlaments i es faran les fotos oficials.Tant el dissabte 11 de juny com el diumenge 12 de juny la cursa arrencarà a les 09:00 h per, al voltant de les 15:30 h, fer la cerimònia de lliurament de trofeus als guanyadors de cada jornada.