Ferrol trenca els acords econòmics amb la RFEF perquè el Racing-Nàstic es jugarà a Vigo

L'alcalde de la ciutat assegura que hi havia un compromís perquè es jugués el 'play-off' d'ascens al seu camp

Actualitzada 02/06/2022 a les 07:42

L'Ajuntament de Ferrol ha decidit desvincular-se de l'organització del play-off d'ascens a Primera RFEF dessprés de saber que la semifinal entre el Racing i el Club Gimnàstic de Tarragona es disputarà a Balaídos, l'estadi del Celta de Vigo, i no al d'A Malata. Per aquest motiu, el consistori ha decidit trencar tots els acords econòmics amb la RFEF.Segons ha avançat el diari El Progreso, l'alcalde de Ferrol, Ángel Mato, havia acceptat que l'Ajuntament aportés 30.000 euros i l'estadi d'A Malata en una reunió amb el president de la federació gallega, Rafael Louzán, i el president del club, José María Criado. El consistori esperava un impacte econòmic d'un milió i mig d'euros per l'esdeveniment.En aquesta mateixa reunió, s'havia acordat que, en cas de classificar-se, el Racing jugaria tant la semifinal com la final a A Malata, segons Mato.Finalment, la RFEF ha decidit que el Racing de Ferrol- Nàstic es jugui a Balaídos, escudant-se en les peticions d'entrades per als diferents partits. Així, al camp del Racing, només es jugarà la final entre els dos campions de grup, el Racing de Santander i l'Andorra i el Vila-real B - UD Logronyès.La Xunta de Galícia, per la seva banda, ha sol·licitat que la federació gallega intercedeixi davant la RFEF perquè el Racing-Nàstic es disputi a A Malata.D'altra banda, el Nàstic ha organitzat el viatge amb autocar per als seus aficionats que inclou l'entrada al partit i la nit d'hotel per uns cinquanta euros. El club grana ha decidit subvencionar el 65% del cost del desplaçament a tots els socis que s'hi inscriguin.