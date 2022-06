«Ens hem encarregat de saber les debilitats del Racing de Ferrol»

El segon entrenador del Nàstic destaca la gran millora de l'equip en els últims partits

— Queden pocs dies per un dels partits més importants de la temporada. Com està?

— Estic content, però també molt concentrat aquesta setmana. Estem conscienciats que tenim una gran responsabilitat, però estem molt contents de poder continuar treballant amb opcions d'assolir l'objectiu aquest diumenge.



— Què va fer quan l'àrbitre va xiular el final del partit contra l'Alcoyano?

— La realitat és que la primera reacció que vaig tenir va ser quedar-me assegut. Raúl Agné estava en la mateixa situació i ens vam fer una gran abraçada. Després sí que vaig anar a celebrar-ho amb la gent i els jugadors, però ho vam celebrar amb el cap fred perquè la celebració grossa tindrà lloc si aconseguim l'objectiu, que és l'ascens.

— Com va comentar després del partit contra el Sevilla Atlético, entrar al play-off era el «miniobjectiu», el principal és l'ascens.

— L'objectiu final del Nàstic sempre ha estat ser a la lliga pro-fessional. Hi havia dues vies, la directa i la indirecta. Per la primera ens vam quedar una mica lluny, però hem aconseguit la segona i estem a dos partits per assolir l'objectiu, però no pensem més enllà d'aquest diumenge.



— Com es prepara mentalment un equip de cara a un partit tan transcendent com el d'aquest diumenge?

— Doncs ho fem com anem treballant totes les setmanes, encara que és cert que aquest partit té la particularitat i el plus d'exigència per ser un play-off. Estem convençuts de les fortaleses que tenim i treballem en les debilitats que pot tenir el rival perquè l'equip que s'emportarà el partit serà aquell que tingui les idees més clares.



— Aquest any el plantejava per guanyar experiència, quina millor manera que viure de primera mà un play-off d'ascens a Segona.

— Per descomptat, com qualsevol persona en el seu sector, al final, com més experiència acumulada en una temporada, millor. Estic tenint la sort que aquesta està sent llarga i completa amb un play-off inclòs. Estic molt content tant amb la progressió de l'equip com a conjunt, com en els coneixements i les vivències que estic adquirint a nivell individual.



— Tot i que serà a partit únic a camp neutral, el Ferrol té més facilitat per la proximitat.

— Nosaltres no tenim res a veure amb aquesta decisió, però estem contents de poder jugar en un gran estadi com és Balaídos.



— Imposa haver de jugar en Balaídos, un estadi de Primera Divisió i amb tant de nom?

— Nosaltres aspirem a jugar cada cap de setmana en camps així lluny del Nou Estadi i, per aconseguir-ho, hem d'ascendir a Segona Divisió. Malgrat això, enguany ja hem passat per bons estadis com el del Castellón i el del Sabadell, a banda del nostre, que ha sigut durant molt anys estadi de futbol professional. El camí depèn de guanyar aquest cap de setmana contra el Racing de Ferrol a Balaídos.



— Aquesta temporada el Nàstic ha sigut, en general, un equip de guanyar per la mínima. Com afecta saber que, en cas d'empat, el beneficiat serà el Racing de Ferrol per quedar tercer a la lliga regular?

— La classificació ens ha posat aquesta petita dificultat i hem de jugar amb això en ment. Nosaltres sabem que som un equip molt sòlid i durant la temporada hem encaixat pocs gols. A més, aquest últim tram de la segona volta hem millorat molt de cara a porteria. Encara que un 0-1 és suficient per passar l'eliminatòria, no perdrem l'oportunitat de marcar dos o tres gols. Hem d'aprofitar les ocasions tal com vam fer a casa contra el Linense, que no queda tan lluny. A nivell defensiu, hem d'intentar mantenir els números que hem aconseguit en els últims partis de la temporada regular.



— El Racing de Ferrol és un equip desconegut al qual no us heu enfrontat aquesta temporada.

— Ens hem encarregat de què no sigui desconegut. Hem recopilat molta informació i tenim més que suficient per saber com juguen, quins jugadors tenen i les seves fortaleses i debilitats. Preparem aquest partit com un altre més de lliga, estem tranquils en aquest aspecte.



— L'equip arriba amb una gran dinàmica de resultats. És positiu o s'ha de treballar en el control d'emocions?

— És molt positiu. Si un entrenador vol anar al límit amb els seus jugadors, s'aconsegueix millor arribant en una bona dinàmica. En aquestes alçades de temporada i amb el que ens estem jugant, la responsabilitat que tenim tant jugadors com cos tècnic implica que no ens podem relaxar i hem d'aprofitar aquesta dinàmica per guanyar al Racing de Ferrol i quedar-nos només a un partit d'assolir l'objectiu.



— Aquest any debuta al Nàstic com a segon entrenador i neix el seu fill, ascendir l'equip a segona seria la cirereta del pastís.

— Molta gent m'ho diu. Poder estar en aquesta primera temporada amb el primer equip coincideix amb l'entrada d'any i el naixement del meu fill. Molta gent més pròxima al meu entorn, que vol el meu bé individual i de l'equip, està convençuda que les casualitats no existeixen i que tindrem la tercera alegria d'aquesta temporada.