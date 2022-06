El Triatló de Tarragona torna després de tres anys d'absència

L'edició d'enguany serà aquest dissabte a les 17.00 hores

Actualitzada 02/06/2022 a les 08:05

La ciutat de Tarragona recuperarà aquest cap de setmana el Triatló després de tres anys d'absència per culpa de la pandèmia de la covid. Aquest dissabte, l'entorn del Port de Tarragona rebrà a més de 200 atletes per participar en aquesta nova edició que donarà el tret de sortida a les 17 hores des de la platja del Miracle.Aquesta és la segona prova del circuit popular del triatló Triathlon Series by Sailfish 2022. La primera va ser la setmana passada a Cambrils i durant els pròxims mesos la competició continuarà a l'Hospitalet de l'Infant al mes de setembre, Altafulla a l'octubre, la Pobla de Mafumet a l'octubre i Castelldefels.Per a aquesta edició, els participants realitzaran un circuit de 750 m de natació, 20 km de bicicleta i 5 km de cursa a peu. Els participants disputaran inicialment el sector de natació a les aigües de la tradicional platja de la ciutat per afrontar a continuació el circuit de bicicleta pel Moll de Llevant fins a arribar al Far de la Banya. Finalment, la cursa a peu transcorrerà pel Passeig Marítim Rafael Casanova, paral·lel a la platja del Miracle, fins a assolir la meta de la prova que serà al Moll de Costa.Les inscripcions segueixen obertes fins avui a la mitjanit a www.sbhotelstriathlonseries.com . La recollida dels dorsals es farà el mateix dia de la prova de les 15 a les 16.30 hores a l'aparcament del Refugi 1 del Moll de Costa. En finalitzar la prova, es farà el lliurament de trofeus als tres primers classificats en categoria masculina i femenina.