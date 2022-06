El Nàstic Genuine tancarà la temporada aquest cap de setmana a Bilbao

Els 42 equips de LaLiga Genuine es reuniran per acabar la temporada

El Nàstic Genuine ja està preparat per disputar la tercera i darrera fase de LaLiga Genuine Santander 2021-2022. L'equip va realitzar l'últim entrenament el dilluns a la tarda.Demà, divendres, l'expedició grana partirà en autocar del Nou Estadi Costa Daurada i agafarà el vol de Barcelona a Bilbao. El dissabte arrencarà la competició a la Ciutat Esportiva de Lezama, amb l'Athletic Club com a amfitrió, i el Nàstic intentarà proclamar-se campió del Fair Play en la vigent edició de lliga. En aquesta última fase, la totalitat dels 42 clubs participants hi seran presents a terres basques.Els 16 jugadors convocats pel tècnic grana són: Ruben Almazan, Jordi Rofes, Cyro Almazan, Cristian Sayago, Ernesto Duarte, Sergi Camprubí, Aaron Oya, Jose Antonio Mateu, Alvaro Cano, Marc Rodríguez, David Descarrega, Joan Josep Gonzales, Martí Díaz, Javier Jose Sarabia, Daniel Ordoñez i Arnau Palomas. En l'apartat tècnic, Rafel Magrinyà tindrà l'acompanyament de Sergi Bosques, Francisco Pedrola i Manuel García.Els partits es jugaran dissabte en horari de matí i tarda i diumenge al matí.El Nàstic Genuine disputarà els següents enfrontaments:Dissabte, 4 de juny, a les 11.30 hores: Sevilla FC - NàsticDissabte, 4 de maig, a les 16 hores: UD Las Palmas - NàsticDiumenge, 5 de juny, a les 11 hores: Nàstic - Levante UD EDI