L'incombustible Raúl Marín torna en el moment àlgid de la temporada

El jugador referent del Reus Deportiu va superar la seva lesió d'esquena i va ser al partit de dilluns

Actualitzada 31/05/2022 a les 21:17

El Reus Deportiu encara aquesta setmana dos partits decisius per la seva continuïtat al play-off de l'OK Lliga. Els de Jordi García es troben lluitant les semifinals al millor de cinc contra el Barça Hoquei i, en el moment de més necessitat, va tornar l'incombustible Raúl Marín.

L'atacant referent roig-i-negre es va veure obligat a deixar l'stick a banda per culpa d'una lesió a l'esquena que va patir a inicis del mes de març. De fet, l'últim partit que va disputar va ser el duel contra el Noia Freixenet a l'OK Lliga el 12 de març. A principis de maig, el club va anunciar que l'atacant va haver de ser intervingut per tractar la lesió i que es perdria la resta de la temporada, un pronòstic que van compartir els metges, però Marín no es va rendir i es va posar mans a la feina per tornar com més aviat millor.

Fins aquell moment, Marín portava 29 gols a l'OK Lliga, una peça fonamental que l'equip,i la lesió el va apartar de la final de la lliga regular, però també d'altres competicions com la Golden Cup i la Copa del Rei.

Raúl Marín sabia que volia a tornar a les pistes, tot i que, segons comenta, «inicialment els metges van dir que la temporada s'havia acabat o fins i tot podria ser pitjor, però vaig començar a entrenat per recuperar-me i tornar de gaudir de l'hoquei».

El passat dilluns, Jordi García va donar entrada al killer reusenc a la pista. «Els sentiments de la tornada van ser espectaculars, el Palau va reaccionar d'una manera que em va fer il·lusió, em va aplaudir molta gent i que et donin suport d'aquesta manera s'agraeix molt com a esportista», va destacar l'atacant reusenc.

El jugador insígnia no es va voler perdre l'eliminatòria i ja espera rodar per la pista del Palau d'Esports: «Els partits seran molt diferents que a Barcelona. La Bombonera bullirà amb la nostra afició i haurem de controlar els sentiments. Estic segur que el partit de dilluns si l'haguéssim jugat a casa, hauríem remuntat gràcies a l'afició», va remarcar.

Marín va mencionar que «encara no estic al 100%, però ho donaré tot el que pugui per ajudar l'equip i ara més en aquesta eliminatòria. Ells es mereixen la final per tota la temporada que hem fet». El Reus Deportiu i tot l'hoquei està de celebració amb el retorn d'una peça fonamental que va ser apartada de les pistes i ara té més ganes de mai de mostrar de nou la seva mossegada.