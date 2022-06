Ferran López continuarà un any més a la banqueta del CP Calafell

L'equip verd-i-blanc mou fitxa per mantenir la plantilla que va guanyar la copa d'Europa

Actualitzada 01/06/2022 a les 20:14

El CP Calafell torna a moure fitxa per assegurar-se la continuïtat d'una plantilla que aquest any va fer història conquerint la copa d'Europa. Ferrán López tornarà un any més a la banqueta del CP Calafell i sumarà el seu segon consecutiu després del petit parèntesi per entrenar al Noia Freixenet.D'aquesta manera, el tècnic verd-i-blanc se suma al projecte de la temporada 2022-2023. A banda de la continuació de López, el CP Calafell també va signar la renovació d'Humberto Mendes, Jan Escala, Arnau Xaus i Martí Casas.