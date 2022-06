El TGN Bàsquet escull a Marc Rovirosa com a nou entrenador de l'equip Sènior femení

Procedeix del CB Igualada i substituirà a Víctor Neila per la temporada 2022-2023

Marc Rovirosa es farà càrrec de la banqueta del Sènior femení del TGN Bàsquet de Copa Catalunya la temporada 2022-2023. Rovirosa ve d'entrenar al Sènior masculí B del Club Bàsquet Igualada, on ha aconseguit la permanència a la Primera Catalana.El nou tècnic Lila ha viscut gran part de la seva carrera esportiva com a jugador a l'AB Vendrell exceptuant un any que va estar al CB Valls a Copa Catalunya.Un cop va deixar de ser jugador, va fer el salt a la banqueta de l'AB Vendrell com a primer entrenador del Sènior masculí de Segona Catalana on s'hi estaria tres temporades. Cal destacar que el primer any va aconseguir l'ascens a Primera Catalana i el Campionat de Catalunya. Després continuaria la seva carrera com a tècnic al CB Igualada; on els dos primers anys va ser assistent de l'equip de Lliga EBA amb el Jordi Martí i també entrenador del Sènior B. En la seva última temporada al club de l'Anoia, Rovirosa ha aconseguit mantenir l'equip a Primera Catalana.El nou tècnic del TGN Bàsquet fa més de 20 anys que està vinculat amb el bàsquet català, portant equips de formació i sèniors. També ha estat Cap de centre del PDP de Tarragona.